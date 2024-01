“La història de Babar” de Pep Farrés i Guillem Martí, al Cicle KM.0 de teatre familiar de l’Aurora

Publicitat

El Teatre de l’Aurora va acabar el 2023 i va dona la benvinguda al 2024 amb el Cicle KM.0, una cita anual que permet veure a casa nostra els espectacles per a tots els públics de les companyies d’Igualada i la comarca. La setmana passada, es va veure l’obra l’espectacle Rrrrr, història d’una eruga de La companyia del príncep Totilau; i en aquesta ocasió els aficionats al teatre tenen una cita amb La història de Babar de Pep Farrés i Guillem Martí, un clàssic de la literatura infantil que connectarà amb petits i grans, el dissabte 6 de gener a les 17 h i a les 18.30 h i diumenge 7 de gener a les 12 h i a les 18 h.

La història de Babar de Pep Farrés i Guillem Martí

Diuen que un estiu el compositor Francis Poulenc estava tocant el piano a casa seva. Mentre tocava s’hi va apropar la seva neboda, portava el llibre La història de Babar de Jean de Brunhoff i li va dir: “Toca’m aquest conte”, i Poulenc ho va fer.

L’igualadí Pep Farrés, de la companyia Farrés Brothers, torna a l’Aurora acompanyat del pianista Guillem Martí per presentar el clàssic de la literatura infantil i juvenil La història de Babar. Una història musicada sobre l’esperit de superació, la lluita contra les adversitats i la felicitat. Ho faran amb un format proper: una rotllana de cinquanta espectadors i el piano i l’escena al mig.

Espectacle recomanat per a infants a partir de 5 anys.

El Cicle KM.0, espectacles familiars fets aquí

El Teatre de l’Aurora i les companyies de teatre familiar de l’Anoia us presentem la vuitena edició del Cicle Km.0. Torna aquesta cita anual, aprofitant les festes nadalenques, que ens permet veure a casa nostra els espectacles per a tots els públics que creen les companyies d’Igualada i la seva comarca.

A l’Anoia i rodalies comptem amb diverses companyies professionals de teatre que es dediquen principalment al públic familiar. Fa anys que creen magnífics espectacles que després porten de gira per Catalunya i arreu del món. Aquest cicle és una oportunitat per donar a conèixer la important feina que fan i també com la fan.

Horari i venda d’entrades

Les funcions de La història de Babar són el dissabte 6 de gener a les 17 h i a les 18.30 h i diumenge 7 de gener a les 12 h i a les 18 h. Les entrades tenen un cost de 10 € i 8 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.

Més informació a www.teatreaurora.cat.

