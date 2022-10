Si heu protegit i cuidat vostra cabellera aquest estiu, segur que la notareu molt millor que altres anys. Tot i així és normal que el cabell estigui més ressec, sobretot, si heu estat a la platja o heu anat sovint a la piscina. Tant el sol, com el clor i la sal de la mar provoquen deshidratació de cabells, així com altres perjudicis com pèrdua dels pigments, cosa que afecta els cabells tenyits o amb metxes.

La deshidratació dels cabells comporta altres problemes com el tacte aspre, pèrdua de la brillantor, cabell més trencadís, feble i amb tendència al trencament, puntes obertes … Per això, a la tornada de les vacances, si no voleu tallar, hem de parar més atenció a la rutina per reparar els danys de l’estiu.

Aquí teniu la guia definitiva per cuidar i reparar el cabell després de l’estiu:

Rentat de cabells després de l’estiu

Un dels errors més freqüents és utilitzar el mateix xampú per al cuir cabellut que per als cabells. Si el teu cuir cabellut és sec, sensible o està irritat, heu de triar un producte específic per a cuidar-lo. I, després, triar el xampú per a tenir cura de la cabellera, que després de l’estiu, ha de ser un producte reparador que ens ajudi a reconstruir la fibra, que reforci el cabell en profunditat i que li aporti nutrició.

Hidratació, fonamental per reparar el cabell després de l’estiu

Després de l’estiu els cabells necessiten, sobretot, hidratació i nutrició. Així que 1 o 2 dies a la setmana després de rentar, apliqueu una màscara reparadora. Deixeu actuar almenys 10 minuts i si pots més, millor. És recomanable treballar la mascareta perquè penetri més profundament i aplica-sempre de mitjans a puntes, mai en les arrels.

Productes per desenredar

Després de l’estiu, com el cabell està més sec, és normal que costi més desenredar i per això és millor aplicar alguna crema abans de pentinar. Es tracta de cercar algun producte potent però gens agressiu, que a més de facilitar el pentinat, aportar flexibilitat i brillantor a la cabellera, aporti nutrició amb vitamines i minerals, que reforçarà el teu cabell dia rere dia.

Suplements per prevenir la caiguda de la tardor

A la tornada de l’estiu, i amb la tardor ja a la volta de la cantonada, sol haver-hi una important caiguda de cabells, i per això, segons l’opinió de Meritxell Martí és important recórrer a suplements que continguin aminoàcids, com la cistina, vitamines com la biotina, llevat de cervesa i germen de blat.

Pregunta a la nostra farmàcia i t’ajudarem a trobar el millor còctel vitamínic!