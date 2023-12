La grip i les persones grans

Publicitat

Avui us parlarem de la grip i la seva prevenció. La grip és una infecció de tipus víric d’aparició brusca i que es transmet amb facilitat (és altament contagiosa) d’unes persones a unes altres a través de les gotes o partícules en l’aire expulsades per la tos i que ataca a les vies respiratòries. Al ser una infecció vírica mai es tractarà amb antibiòtic, ja que els antibiòtics només són útils contra infeccions bacterianes.

Com es manifesta?

La grip sol mostrar-se produint febre, mal de cap i una sensació de malestar general. En persones grans és especialment important ja que pot tenir conseqüències molt greus perquè es troben més afeblides a causa de l’edat o altres problemes de salut. La tardor i l’hivern són les estacions en què el virus apareix amb major freqüència al nostre país per la qual cosa és important començar a prendre mesures per prevenir-ne el seu contagi.

Quines mesures de prevenció hem de tenir en compte?

• Vacunar-se contra la malaltia. L’OMS (Organització Mundial de la Salut) recomana especialment la vacunació contra la grip en les persones d’alt risc de sofrir complicacions derivades d’aquesta malaltia com ara les persones grans, embarassades, col·lectiu sanitari i aquells que sofreixen malalties cròniques.

• Evitar el contacte amb persones ja malaltes. El virus de la grip es transmet fàcilment i amb rapidesa d’unes persones a unes altres. Limitant el contacte amb les persones malaltes ajuda a reduir el contagi.

• Mantenir una higiene adequada. La higiene és fonamental per reduir la possibilitat d’agafar el virus, per això es recomana rentar les mans regularment i tapar-se la boca i nas en tossir o esternudar.

• Enfortir les defenses a base de probiòtics, echinàcea, vitamina C o Acerola… especialment en les èpoques de major influència de la malaltia (tardor-hivern) per tal d’estar més protegits immunitàriament i resistir o minimitzar els impactes del virus.

Per què una bona prevenció és especialment important en les persones majors de 60 anys?

El seu sistema immunitari està disminuït, i és per això que poden patir més fàcilment altres malalties com la grip. A més a més, la vacuna de la grip és la millor opció per prevenir i limitar els efectes i la circulació del virus. Amb l’aplicació de la vacuna evitem entre un 50 i un 60% de les hospitalitzacions en persones grans. Sabíeu que el número més gran de morts per grip es produeixen en persones majors de 60 anys?

És per això que la resposta és ben clara: la vacunació en aquest col·lectiu és indispensable.

Quin és el tractament més efectiu?

La grip sol tractar-se sobretot mitjançant antipirètics i analgèsics, principalment Paracetamol. Si va acompanyada de congestió o tos sol ser recomanable també la presa d’anticongestius o antitusígens via oral. També poden ser útils les vaporitzacions i una bona hidratació.

Si els símptomes persisteixen durant més de dues setmanes, visita el teu metge de capçalera, ja que pot tractar-se d’una infecció de major gravetat.

I recordeu, després de l’estiu consulteu al vostre centre sanitari el calendari de la campanya de vacunació contra la grip. La prevenció a través de la bovina antigripal és la millor aliada per a combatre una malaltia que pot arribar a afectar molt greument la delicada salut de les persones majors.

