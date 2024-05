“La gent s’estima la seva salut i cada cop més demana productes naturals”

Entrevista a Maite Rovira Casòliva, CEO de La Bona Salut

Soc la Maite Rovira Casòliva i fa 35 anys que vaig obrir la botiga. Des de ben joveneta he treballat de cara al públic, primer treballant al restaurant familiar Restaurant Nou i també al Rovy Cinema, tots dos a Vilanova del Camí.

Als 24 anys, vaig decidir obrir una Dietètica-Herboristeria de nom: La Bona Salut. Des de llavors que treballo en aquest sector i sempre en la mateixa botiga a Vilanova del Camí.

Feu un gran aniversari. Com ha evolucionat la botiga en aquests anys?

Al llarg d’aquests anys l’evolució de la botiga ha estat molt positiva. Vaig començar amb la venda de productes de dietètica i herboristeria. Amb els anys, he ampliat l’oferta oferint al públic els serveis de dietista, naturopatia, teràpia amb flors de Bach, massatges i estètica.

És cert que cada dia hi ha més gent interessada en els vostres productes?

És cert que la gent cada vegada es preocupa més per la seva salut i s’estimen més prendre productes naturals per trobar-se millor. En conseqüència, al llarg dels anys he vist com el nombre de persones que s’interessen pels meus productes va en augment.

Tothom ho assimila a vida sana, però els preus no limiten molt?

El preu és, en moltes ocasions, una limitació per a molta gent. No obstant, penso que sovint no es valora prou la salut i últimament la cultura de l’oci passa per davant, fent que les limitacions per al consumidor siguin encara més grans del que realment haurien de ser.

Els clients més fidels són també fidels a productes determinats?

La majoria sí. De fet, molts d’ells quan entren per la porta ja sé quin producte venen a buscar. Tot i així, cal aclarir que hi ha un percentatge de clientela que ve a la botiga demanant solució a un problema de salut que pateixen o bé que els preocupa en aquell moment.

Pertanyeu a alguna cadena?

No, no pertanyo a cap cadena en concret.

Quan vàreu començar ja hi havia demanda o vàreu ser vosaltres els que vàreu haver de ‘picar pedra’ per obrir el mercat?

Quan vaig començar en aquest sector, la gent no confiava tant en els productes de salut natural. Ha estat amb els anys, que insistint i explicant a la clientela els beneficis d’aquests productes i, lògicament, comprovant-ho la gent en primera persona que la demanda ha anat en augment. No ha estat fàcil, però han estat uns anys molt gratificants sobretot quan veus els resultats d’un treball continu.

Teniu molta competència?

Pel que fa a la competència, a nivell de Vilanova del Camí soc l’única Dietètica-Herboristeria que hi ha al poble. No obstant, sí que és veritat que actualment les grans superfícies i supermercats ofereixen productes similars als meus, fins i tot alguns iguals.

Quins són els productes més demanats?

Els productes més demanats són els que fan referència al control de pes, cosmètica natural, gelea reial, productes per augmentar les defenses, xarops d’herbes per als refredats…

Com ha evolucionat en els anys?

Molt positivament. Cada vegada hi ha més ventall de productes per escollir i més diversitat de serveis.

Assessoreu en nutrició? I dietètica?

Sí, assessorem tant en dietètica com en nutrició. Tant jo personalment quan la gent ho demana, com a nivell de les dietistes que passen visita setmanalment a la botiga.

En altres camps?

També assessorem en altres camps com la cura de la imatge personal i el benestar emocional principalment.

Teniu suport de professionals del sector?

Pel que fa al suport professional del sector, a part de comptar amb la col·laboració de dietistes, massatgista i esteticista que passen consulta a la botiga, també comptem amb el suport dels professionals de les cases comercials que em proveeixen.

Feu parafarmàcia?

Sí, tinc alguns productes de parafarmàcia.

Treballeu amb proveïdors solvents per oferir els millors productes?

Els proveïdors amb els quals treballo són totalment solvents i de total garantia. Porten molts anys en aquest sector i són reconeguts a nivell nacional des de fa molts anys.

La vostra clientela és fidel?

Tot i que dins de la clientela podria fer una segmentació amb diferents característiques, puc dir que en general compto amb una clientela fidel i que fa molts anys que confien en la meva botiga. Principalment gent de Vilanova del Camí, tot i que alguns dels clients fidels són d’altres poblacions com Igualada, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Capellades i Carme, entre d’altres.

Com veieu el futur del sector?

El futur d’aquest sector és positiu, com hem dit al principi, la gent cada vegada es cuida més i confia en els productes naturals com a alternativa a la medicina tradicional.