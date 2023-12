«La gent gran es jubila de la feina però no s’ha de jubilar de la vida»

Publicitat

Entrevista a Elvira Talló Morera, presidenta d’AUGA

Soc l’actual presidenta d’AUGA Igualada. Mestra de professió, ara jubilada. L’any passat vaig entrar a formar part de la junta i d’aquí vaig passar a la presidència.

Què és l’AUGA? Quins objectius té?

AUGA, l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia, té un objectiu senzill i fàcilment deduïble del mateix nom: continuar aprenent. Aprendre d’una manera amena i constant, però amb les estones de lleure pertinents, tal com toca i tal com fan tots els estudiants del món. L’AUGA respon a l’interès que molta gent té per estar al dia, un interès cultural, un interès per aprendre. Qualsevol edat és bona per aprendre i la gent gran, encara que anem perdent memòria, també tenim un bagatge vital que potser ens fa entendre millor altres realitats.

Actualment qui esteu al capdavant?

Les persones que estaven al capdavant de l’entitat ja feia molts anys que l’encapçalaven i van demanar un relleu. A més a més els va tocar viure el temps de pandèmia de covid i van tenir el valor i l’encert de continuar endavant amb les sessions setmanals, fent-les a través del Canal Taronja i així tots els socis en podien gaudir des de casa.

Actualment, acompanyant-me en la vicepresidència hi ha l’Antònia Bisbal i la Maria Àngels Salgado i de vocals han continuat molts dels que formaven part de l’anterior junta, d’aquesta manera el relleu es fa de manera ordenada. Però sobretot vull remarcar que la feina de la Junta és un treball d’equip.

Quins van ser els inicis d’AUGA a Igualada?

Mira, l’any que ve celebrarem 30 anys i va ser en Magí Puig i Gubern qui va engegar-ho tot. Després va continuar molts anys amb el Jaume Ortínez al capdavant i ara som nosaltres qui portem el timó.

Treballeu amb una programació repartida en trimestres, com els escolars. Com es prepara la programació? Quins criteris se segueixen a l’hora de triar les activitats?

Mira, treballem sempre amb temps, per exemple ara ja tenim programa tot el segon trimestre i estem treballant ja en el tercer. Busquem temes que siguin d’actualitat i a vegades ens arriben propostes que valorem i seleccionem, segon creguem que siguin adequades i interessants.

També ens interessen molt les aportacions que poden fer els propis igualadins, hi ha molta gent a la ciutat que té propostes a oferir, com per exemple a nivell de música: podem fer venir músics de fora? Sí, però també és important conèixer els bons músics que té la ciutat, professors i alumnes de l’Escola de Música, per exemple. Alguna vegada també hem tingut una sessió a càrrec d’algun alumne de Batxillerat que ens ha presentat el seu treball de recerca, sempre treballs d’interès general. Per exemple, ara aquest proper trimestre tindrem el Nil Mercader que ens portarà el seu treball que ha obtingut un Premi Ciutat d’Igualada i que és molt interessant.

Una de les idees que tenim en ment és demanar als socis que si tenen suggeriments i propostes per a les sessions que ens ho facin saber, ja sigui personalment els dilluns quan ens trobem o a la bústia.

La vostra programació és molt variada: xerrades, música, cinema… És volgudament buscat?

Els temes que tractem són diversos: podem parlar de ciències ambientals, història, art, música, salut, ciència i tecnologia… s’intenta tocar tot.

Intentem que tots els trimestres siguin equilibrats respecte als temes que es tracten.

També cada trimestre fem una sortida, que tenen molt èxit. Ara vam anar a Agramunt on vam visitar l’espai Guinovart i els Torrons Vicenç i a Tàrrega vam visitar el Mas Coll de Borges que és un espai d’investigació de l’oli de Borges. Aquest segon trimestre anirem al teatre.

AUGA ompliu cada dilluns el Teatre Municipal l’Ateneu, una fita realment important. El públic que ve és fidel?

Cal pensar que tenim entre 300 i 350 persones de mitjana que cada dilluns assisteixen a la sessió d’AUGA. El públic que tenim és fidel i això també genera un efecte col·lateral i és que, al trobar-se setmanalment, es creen amistats i bona companyia, un fet molt important en la gent gran.

Què ha de fer una persona que estigui interessada a assistir a les vostres sessions?

Simplement venir i dir que es vol fer soci, que paguen una quota simbòlica de 20 euros l’any. Cada dilluns hi som per atendre tothom. Aquest any estem contents perquè hem tingut moltes altes.

D’aquest primer trimestre, quines sessions destacaries especialment?

Una que va agradar molt va ser el concert de la Sheila Grados i el concert de la setmana passada de Santa Cecília. També va venir en Quim Torra, que va parlar de la llengua i va ser molt interessant.

La gent gran ha de continuar aprenent?

Això és molt important. La gent es jubila de la feina però no s’ha de jubilar de la vida i és molt important cuidar-nos tant a nivell físic com intel·lectual. La gent gran ha de sortir de la zona de confort i tenir ganes de fer coses i nosaltres hi aportem el nostre gra de sorra.

Us sentiu ben acompanyats per part de l’Ajuntament?

I tant, l’Ajuntament en cedeix el Teatre Municipal. Nosaltres no rebem cap subvenció econòmica però si no tinguéssim la cessió del Teatre, AUGA no es podria fer, per això estem agraïts i ho valorem molt.

