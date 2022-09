La Generalitat invertirà 5 milions d’euros en millores energètiques a centres educatius

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va ser ahir dijous a Igualada per anunciar una bateria d’inversions procedents dels fonts europeus Next Generation que serviran per a rehabilitar diferents centres educatius de la comarca i el CAP de Vilanova del Camí, a més de l’esperada ampliació de l’escola Castell d’Òdena. En total, 5.050.600€, dels quals més de tres milions són per al centre odenenc.

Les millores seran, especialment, per a la rehabilitació de cobertes -per fer-les més aïllades-, els sistemes de calefacció i ventilació. A Igualada s’intervindrà als instituts Pere Vives i Joan Mercader, i a l’escola Ramon Castelltort. També es milloraran l’institut-escola de Piera i el de Montbui, així com l’escola Joan Maragall de Vilanova del Camí, a més de la de l’ampliació de l’escola d’Òdena i el centre sanitari de Vilanova del Camí.

En total, a la vegueria Penedès s’hi invertiran 18 milions d’euros. El conseller Giró, que va signar al llibre d’honor de l’Ajuntament d’Igualada i va departir una estona amb els regidors del govern igualadí, a més de visitar una de les escoles beneficiades amb l’ajut europeu, va informar que les obres hauran d’estar acabades el desembre de l’any que ve, 2023.

“L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar els espais des dels quals l’administració presta els seus serveis i, en el cas de les escoles, estalviar energia i dotar l’alumnat d’uns equipaments confortables i de qualitat que els facin més fàcil l’aprenentatge”.

Davant els periodistes, el conseller d’Economia i Hisenda del govern que encapçala Pere Aragonès ha posat l’accent en l’oportunitat que representen els fons europeus per a la recuperació de l’economia després de l’impacte de la pandèmia. “Aquests fons són un exemple de com es poden aprofitar els recursos, i hem de posar en valor l’eficiència de la Generalitat per a gestionar-los i sobretot, la velocitat amb la qual es duran a terme les actuacions”. En aquest sentit Giró, acompanyat de l’alcalde Castells, ha insistit en “reclamar més descentralització” i ha assegurat que “la Generalitat està en disposició d’executar i assumir més recursos en els terminis que li demana la UE”.

Recordem que el juliol de 2021, la Comissió Europea va autoritzar reprogramar els habituals fons Feder dels quals es nodreixen molts ajuntaments a Catalunya amb l’objectiu de reassignar els recursos per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la Covid-19, i al mateix temps reactivar l’economia, per un import total de 1.023 milions d’euros. Els diners es van destinar a quatre línies estratègiques: serveis de la salut, transició a l’economia digital, cap a una economia verda i infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans.