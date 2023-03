La Gaspar impartirà un Grau Superior en Tècniques Escultòriques de la pell únic a Catalunya

Igualada posarà en marxa el proper curs un nou Grau Superior de Formació Professional en Tècniques Escultòriques de la pell a l’Escola Municipal d’Art La Gaspar. Es tracta d’una formació, única a Catalunya, que donarà continuïtat del grau mitja que actualment ja es pot cursar a La Gaspar.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha fet aquest anunci aquest dimecres a l’aula-taller de La Gaspar, acompanyat de la regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, de la direcció del centre, amb Raquel Camacho i Esther Comenge, i del president del Clúster de la Pell, Xavier Badia. Castells ha explicat que es tracta d’una aposta de ciutat, que l’Ajuntament d’Igualada tira endavant per “seguir fent créixer el nivell formatiu de La Gaspar, permetent una formació més extensa, específica i de màxim nivell en pell als alumnes de l’escola fent una aposta per la neoartesania”. L’alcalde igualadí ha remarcat que aquesta formació “permetrà que els alumnes puguin trobar feina al sector, amb un lloc de treball de qualitat i amb valor afegit”.

L’Ajuntament posarà els recursos necessaris per tirar endavant aquest nou Grau Superior que tindrà 30 places i permetrà que els joves estudiants de l’Escola d’Art La Gaspar puguin fer tot l’itinerari formatiu en pell, aprenent no tant sols a tractar-la sinó que també treballaran el disseny i la innovació. Aquest és un aspecte reclamat pel Clúster de la Pell per trobar professionals amb alta formació i, com ha explicat el seu president Xavier Badia, també “per servir d’atracció per empreses manufactureres de productes de cuir i marroquineruia que poden veure en aquesta formació i coneixement experimentat un motiu més per instal·lar-se a Igualada i a l’Anoia”.

Badia ha acabat el seu parlament explicat que Igualada ha fet els deures i ha “aconseguit posicionar-se davant de ciutats competidores en el sector de la pell ja que el nom d’Igualada cada vegada se sent més en les trobades dels professionals del cuir, la marroquineria i la pell”.

Igualada es converteix així en la seu estatal de la formació en neoartesania en pell. A més a més, en la presentació d’aquest nou grau també s’ha explicat que s’han aconseguit 200.000 euros dins els Pressupostos Generals de l’Estat que s’invertiran, íntegrament, per a reforçar el taller existent a l’escola i invertir en innovació pedagògica.

Raquel Camacho, directora de La Gaspar, s’ha mostrat molt satisfeta i agraïda per la consecució d’aquest nou Grau Superior que permetrà que molts alumnes actuals de l’escola puguin seguir formant-se en tractament i disseny en pell, “és una boníssima notícia per l’escola, però també per la ciutat d’Igualada”. Camacho ha remarcat que és aquesta és una formació molt necessària pel sector i per que aquest pugui trobar professionals formats ja “que són uns estudis professionalitzadors únics a Catalunya i gairebé també a Espanya, ja que nomes hi ha un curs similar en tot l’Estat”. Camacho també ha confiat que aquest curs ampliarà el nomre d’estudiants d’arreu de Catalunya que escolliran

La Gaspar augmenta un 45% les matriculacions en 10 anys

La presentació d’aquest nou Grau Superior en pell ha servit, també, per mostrar l’evolució d’aquesta escola municipal que en els últims 10 anys ha augmentat un 45% el nombre d’alumnes matriculats. L’escola ha fet una aposta importantíssima per la innovació, la professionalització i el disseny, amb la incorporació de professorat actiu en el sector i la consecució en aquesta anys de nombrosos premis: dos premis Nacionals de la Generalitat de Catalunya, i una desena de premis Talent Creatiu i Empresa en projectes que s’han forjat a les aules de La Gaspar. La formació, adaptada a les necessitats professioanls creixents, va augmentar-se ara fa dos anys amb el Grau superior en Gràfica Audiovisual, molt demandada i ara segueix ampliant-se amb aquest nou Grau Superior de pell.