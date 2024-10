La Fundació UEA aposta pel futur professional dels joves de la comarca

Més d’un centenar de persones han omplert aquest dimecres a la tarda la sala d’actes del Centre Cívic Nord d’Igualada en l’acte de presentació del Curs 24-25 del Professions de Futur, un dels projectes més emblemàtics de la Fundació UEA.

La jornada ha tingut com a objectiu presentar les novetats d’aquest curs que arrenca i fer balanç d’un curs 23-24 que ha permès consolidar el projecte.

El periodista igualadí, Kilian Sebrià, ha repassat els principals indicadors d’un 23-24 molt treballat amb més de 1900 alumnes participants, gairebé 60 sessions, 13 centres implicats i 37 empreses i professionals voluntaris, fet que triplica pràcticament l’abast del projecte del curs anterior.

El president de la Fundació UEA, Joan Mateu, ha celebrat les xifres del projecte aconseguides el darrer curs, amb ganes i voluntat d’arribar a més centres i a més alumnes aquest 24-25. Ha posat en relleu la necessitat de compartir el repte del futur dels nostres joves entre tots: centres, empreses, famílies i entitats i administracions, oferint la Fundació com a paraigua per facilitar aquesta aposta, entenent-ho com un objectiu de comarca.

Sis representants de centres educatius, empreses i alumnes, han estat els protagonistes de la taula rodona que ha permès copsar de primera mà l’abast de les accions realitzades i la necessitat d’un projecte com el Professions de Futur. Han posat en valor la importància de tenir un contacte proper i planer dels alumnes amb les empreses; de poder conèixer què es fa al voltant de casa nostra; la importància de fer visibles les empreses en la societat, la seva tasca i les persones que les belluguen dia a dia; i comprendre també com els joves veuen les empreses, els sectors, la indústria i les seus valors i oportunitats de futur. Han participat en la taula Vera Salgado i Sergi Fitó, de l’Institut Badia i Margarit, Gal·la Hervàs, de l’Institut Molí de la Vila, Imma Cantacorps, de l’institut Alexandre de Riquer, Adrià Castelltort d’Ambiens i Natàlia Esquerra de Quimser.

Anna Marsal, coordinadora de la Fundació UEA ha presentat les novetats i activitats per aquest curs 24-25 indicant que ja hi ha més de 50 sol·licituds de centres d’arreu de la comarca i ha fet una crida a la resta de centres i docents a participar del projecte, i animant a les famílies a ser-hi per sumar en l’orientació dels nostres joves.

Després d’una nodrida fotografia de família, on els protagonistes han estat els voluntaris, les centres educatius, les empreses i les alumnes, tots els assistents han pogut gaudir d’un refrigeri a peu dret, moment per compartir idees, propostes i inquietuds al voltant dels joves, les formacions, les vocacions i el futur de la nostra comarca.

L’acte ha servit també per posar en valor el suport que empreses i entitats brinden a la Fundació UEA i que fa possible la seva tasca. Així s’ha volgut agrair especialment als representants de Caixa Bank, Gran Mecenes de la Fundació UEA, la seva aposta per l’entitat i els seus projecte. També a les empreses col·laboradores amb la fundació que són Virkar, Ondulados Carme, Boxcom Calaf Grup i Labin. Menció també per les empreses amigues de la Fundació UEA, Comercial Godó, Dorsan, UAUU Weddings & Events, Curtidos Badia, ABC Global Solutions, la Mancomunitat de l’Alta Segarra i el Consell Social de la UdL. També les empreses simpatitzants Meritem Paellador, Direxis Masats, Plating Brap, Concepte Gràfic i Media Cataldi.