La Fundació Suport de l’Anoia celebra els seus 20 anys estrenant edifici i nom

Publicitat

Dimarts 12 de desembre, l’entitat igualadina Fundació Suport de l’Anoia (abans Fundació Privada Tutelar de l’Anoia) va celebrar l’acte d’inauguració de la nova seu social juntament amb el 20è aniversari de l’entitat.

L’acte, dividit en dues parts, va convidar els assistents a visitar les noves instal·lacions situades al C/Piera núm. 25 d’Igualada; i després es va repassar la història i funcions de l’entitat a l’auditori del Centre Cívic Nord.

El Sr. Jordi Camins i Just, l’actual president de la Junta del Patronat de la Fundació, va fer una descripció general tant de la història com de la tasca acomplerta per l’entitat. Seguidament, el Sr. Carles Tarrida i Juncà, antic gerent, i dues persones assistides per la Fundació van explicar la seva visió d’aquests vint anys. Per acabar l’actual gerent de la Fundació, la Sra. Núria Brunet i González, també amb dues persones assistides, van parlar del present i futur de l’entitat.

Aquest present i futur, marcat per la darrera reforma legislativa, deixa enrere els conceptes d’incapacitació, tutela i curatela per donar més èmfasi als drets, voluntats i preferències de les persones. D’aquí, el canvi de nom de la Fundació.

Entre els assistents a l’acte hi havia l’alcalde d’Igualada Sr. Marc Castells i Berzosa, la directora general de Provisió de Serveis del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya Sra. Maria Rosa Pons i Vilarasau, la coordinadora de la demarcació del Penedès Sra. Lluïsa Nicolau i Galindo, la vicepresidenta del Parlament de Catalunya Sra. Alba Vergés i Bosch, el diputat del Parlament de Catalunya Sr. Jordi Riba Colom, el president del Consell Comarcal de l’Anoia Sr. Jordi Parcerisas i Valls, els membres de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, els membres del patronat de l’entitat, les persones ateses per la Fundació així com els professionals de l’entitat i professionals de diferents serveis.

Les entitats igualadines Fundació Privada Àuria, Fundació Sanitària Sant Josep i APINAS, varen constituir la Fundació l’any 2003, amb l’objectiu d’oferir el servei d’exercici de la capacitat jurídica a persones residents a la comarca de l’Anoia, prèvia sentència i nomenament judicial. Des de llavors els usuaris d’aquest servei han anat augmentant de forma substancial, fins a la xifra actual de cent trenta-set.

El servei que realitza l’entitat és ajudar les persones assistides, persones amb discapacitat intel·lectual, gent gran i persones amb malaltia mental en la presa de decisions i fomentar-los l’autonomia i la plena inclusió social a la Comunitat.

Per a més informació us podeu adreçar al nou local de l’entitat.

Compartir