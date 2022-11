La fundació Mas Albornà rellança l’històric paté de la Llacuna

Mallart Artesans Xarcuters, la marca d’embotits socials de la Fundació Mas Albornà, va presentar la setmana passada el renovat Paté de La Llacuna, un paté històric que s’ha modernitzat amb tecnologia alimentària de la mà de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries).

Aquest nou producte ha estat presentat conjuntament pel vicepresident 2n del Consell Comarcal de l’Anoia, Santi Broch, el director de la Fundació Mas Albornà i Mallart, Joan Clotet i l’alcalde de la Llacuna, Josep Parera.

Tots tres han destacat la singularitat d’un producte únic que porta, a més, el nom de la Llacuna. “Amb 90 grams s’explica tota la tradició xarcutera del municipi, la seva història i el llegat que queda reflectit en la recepta que es va recuperar per a no perdre un tros del patrimoni local”, va explicar Joan Clotet. “Per la seva banda, Broch assenyalava “la importància de comptar amb iniciatives com aquesta al territori ja que posa en valor les riqueses que hi ha a l’Anoia”. Finalment, l’alcalde de la Llacuna reivindicava el passat històric de La Llacuna com a terra d’embotits tot posant en valor el Paté com a exemple clar d’aquest passat que ajuda ara a preservar el llegat i el patrimoni local.

Un paté amb nom propi

La història del paté de la Llacuna és tan singular com el seu gust. El Paté de la Llacuna, també conegut originalment com a “pa de fetge” s’havia anat perdent a poc a poc, a conseqüència de la pèrdua de la matança en les cases, fins que en els darrers anys, alguns elaboradors de la zona com Mallart Artesans Xarcuters en recuperen la recepta i l’elaboració artesanal fent un exercici de memòria històrica local.

Actualment, el Paté de La Llacuna és un producte amb personalitat pròpia, catalogat al reconegut al Llibre dels embotits de Catalunya, dintre del capítol dels patés i pans de fetge. A més, s’ha incorporat al receptari d’embotits tradicionals.

Recepta antiga amb tecnologia alimentària

Després d’un any de treball conjunt i assessorament tecnològic amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària), s’ha aconseguit mantenir l’essència, el sabor i la tradició d’una recepta centenària, tot innovant el producte i adaptant-lo als requisits dels consumidors del segle XXI, presentant-lo en un nou format.

Els ingredients són els de la recepta tradicional: carn magra, papada i fetge de porc, sal, conyac, pebre blanc, nou moscada i midó de blat de moro. Té un gust equilibrat i vellutat i una textura untuosa, amb una gran personalitat al paladar que li confereixen les espècies i el conyac. La seva nova presentació és un pot de vidre de 90gr amb una llarga caducitat (3 anys).