La formació professional, una prioritat de país

Igualada és una ciutat educadora, que situa com a eix principal l’aposta pel coneixement durant tota la vida. Des d’una xarxa de llars d’infants tant municipals com privades, al suport en més de 250 activitats per a centres de primària i secundària, a la gran aposta que hem fet des de fa 10 anys per la universitat pública i de qualitat a la nostra ciutat.

Tenim un campus universitari al Pla de la Massa, i un nou campus universitari de la salut en construcció al Passeig Verdaguer, ubicat al costat d’un centre innovador com és l’hospital simulat 4D Health. En els propers anys Igualada consolidarà la seva condició de ciutat universitària superant els 1.000 estudiants a la ciutat.

És per això que ara, més que mai, cal fer una aposta decidida pels estudis professionalitzadors. Des del govern de Junts per Igualada hem posat a disposició dels instituts de la ciutat un servei d’assessorament i d’orientació per ajudar als joves i a les seves famílies a triar la millor opció pel seu futur, oferint un servei personalitzat per tots i cadascun dels joves de la nostra ciutat.

I en aquesta aposta de ciutat, és del tot imprescindible que també que hi hagi una voluntat clara per part de totes les administracions del país. El Milà i Fontanals, un dels tres instituts de referència en formació professional fora de Barcelona, necessita poder ampliar les seves instal·lacions, per poder oferir més estudis i evitar que més de 500 joves es quedin sense poder accedir als estudis que volen fer. És necessari treballar de la mà, amb sindicats, sector empresarial, sector educatiu i administracions. Ho hem de fer junts, per seguir sent territori d’oportunitats com ho hem estat fins ara.

Des del govern liderat per l’alcalde Marc Castells, aquest últim any també hem ampliat un nou grau de formació professional a l’escola d’art La Gaspar, i hem millorat les instal·lacions amb un nou plató únic a la ciutat. Volem continuar ampliant estudis, i treballar de la mà del govern de la Generalitat per fer-ho possible perquè entenem que només junts sumem. Sumem amb més formació professional, amb estudis per a tots aquells que no poden aprovar l’ESO i que cal oferir-los alternatives per què no quedin fora del sistema, i sumem també per a la formació a mida orientada i enfocada a l’empresa, com el projecte de patronatge que estem liderant conjuntament amb l’empresa BUFF.

Igualada, com a ciutat universitària ja és una realitat i ara cal liderar també en l’àmbit de la formació professional, perquè el coneixement i el talent jove és el motor social i econòmic del nostre territori. Junts ho farem possible.