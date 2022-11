La Fiscalia demana 9 anys de presó al veí de Montbui acusat de llançar dos coets contra un helicòpter dels Mossos

Agents dels Mossos d’Esquadra han afirmat aquest dilluns que l’acusat de llançar dos coets en una manifestació contra la sentència de l’1-O, el 2019, van veure com apuntava a l’helicòpter policial. Així ho han declarat tres agents que es trobaven en la protesta d’aquell 16 d’octubre, en la primera sessió del judici a l’Audiència de Barcelona. Ara només queda per escoltar el pilot de l’helicòpter i l’acusat, veí de Santa Margarida de Montbui, que ha demanat ser el darrer a declarar, en una sessió que s’ha assenyalat per dimarts de la setmana que ve. La fiscalia demana 9 anys i mig de presó per desordres públics, atemptat a l’autoritat i lesions lleus; l’advocat de la Generalitat, 2 anys per atemptat i lesions i la defensa, l’absolució.

El judici es reprendrà la setmana que ve després que aquest dilluns s’hagin escoltat, a la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona, els testimonis dels agents que es trobaven a la zona de Gran Via des d’on es va llançar el coet pirotècnic. El pilot de l’helicòpter no ha pogut assistir a la vista i el tribunal ha buscat una segona data per concloure el judici. L’acusat havia demanat declarar l’últim i les altres parts no s’hi han oposat. Els agents dels Mossos han recordat que en aquella manifestació es van muntar barriacades en molts punts del centre de la ciutat i que els manifestants van llançar objectes diversos contra els policies. El primer agent que ha declarat, que es trobava a la zona de paisà, ha descrit el clima com a “molt violent” i “excessivament caòtic”. Aquest mosso ha assegurat que, després de veure un primer coet que sortia del grup de manifestants, van veure com l’ara acusat “inseria” un segon coet dins un tub, l'”incendiava” i “apuntava a l’helicòpter”, que en aquells moments sobrevolava “molt baix” la zona de Gran Via amb el carrer de Bruc. El policia ha afirmat que van identificar “plenament” l’home i que la sensació que van tenir des de baix és que el coet va impactar “molt a prop de l’helicòpter”. En aquest punt, l’advocada de la defensa ha posat de relleu que en la fase d’instrucció aquest agent no tenia tan clar qe l’helicòpter es trobava a sobre d’ells. Un altre mosso de paisà va gravar la seqüència del llançament i també ha indicat que l’home va apuntar cap a l’helicòpter. Els dos agents han coincidit a assenyalar que l’home portava un casc, un mocador que li tapava la cara amb l’estelada i una motxilla negre amb franges vermelles. Una altra policia ha explicat que va veure un dels llançaments del coet i que es dirigia a l’helicòpter. La mossa ha expressat que es va posar “les mans al cap” pel perill que suposava “per a tothom”, però que, tot i això, els manifestants van aplaudir, ha dit. També han declarat dos mossos de la Unitat de mitjans aeris, l’encarregat de manejar la càmera de la nau i el copilot. L’un ha indicat que l’helicòpter va fer un moviment després del llançament, que van notar “a prop”, però creu que va ser una reacció del pilot, i que van agafar altura. El copilot ha dit que, després de la “sorpresa” en veure la deflagració, van decidir retirar-se per seguretat. Preguntats per la fiscal què hauria pogut passar si el coet hagués impactat contra l’helicòpter, l’encarregat de la càmera ha respost que el pitjor que hauria pogut ocórrer és que l’artefacte hagués entrat per una de les finestres i que això hauria pogut ser “greu”. “Podríem haver caigut”, ha advertit, per la seva banda, el copilot. Els agents que van participar en la identificació i detenció han explicat que l’acusat va deixar el tub que havia fet servir per llançar el coet en un arbre i que, quan el van intentar arrestar, primer va sortir corrents i, en encalçar-lo, s’hi va resistir de forma “molt activa”. Els crits de l’home van atraure altres manifestants i els agents van decidir marxar sense detenir-lo per la “perillositat” de la situació, ha dit un altre dels testimonis. L’arrest es va produir ja que els Mossos van identificar l’home que havien vist llançar el coet en unes imatges d’una protesta anterior, contra el sindicat policial JUSAPOL. En el registre a casa seva, els Mossos van trobar el casc, el mocador amb l’estelada i un “pamflet” independentista, han assenyalat. En aquesta sessió, s’han presentat les proves pericials, dos informes dels Mossos; un sobre les empremtes al tub per llançar el coet i l’altre sobre residus de pólvora. També s’ha reproduït un vídeo en què s’observa el llançament del coet. En aquells moments, l’helicòpter dels Mossos es trobava a la zona.