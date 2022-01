La Fira del Camí Ral torna a “assaltar” els carrers del centre de Vilanova

Prop d’una vintena de persones, representants de les entitats i comerços locals així com de l’Ajuntament de Vilanova, van convertir-se en els viatgers de la diligència d’Igualada, excel·lentment caracteritzats. Un empresari ric d’Igualada, diferents senyors de la capital, la senyora i la seva minyona, el pagès pobre i fins i tot un capellà, omplien de bon humor i de mil anècdotes el viatge de la diligència.

El vehicle va sortir ben d’hora de la rambla Sant Isidre d’Igualada, davant dels antics hostals des d’on partia el vehicle, durant el segle XIX. La presidenta de l’Antic Gremi de Traginers, Montse Argelich; el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, així com l’alcalde i el regidor de promoció cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Marc Castells i Pere Camps, respectivament, van anar a acomiadar la diligència.

Seguint la tradició de l’època, Castells va lliurar al cotxer una carta per saludar a l’alcaldessa de Vilanova del Camí. Els viatgers de la diligència també van entregar-li una altra missiva, en aquest cas per alertar a l’Ajuntament vilanoví que la diligència transportava un bagul amb 3.000 monedes d’or i sol·licitaven la seva protecció.

La primera parada, va ser a la plaça Major de Vilanova del Camí, on els esperaven les autoritats locals encapçalades per l’alcaldessa Noemí Trucharte. L’entitat local ASOCPROCAT, va oferir als viatgers un esmorzar amb coca i xocolata per recuperar forces i seguir el seu viatge, que els va portar per diferents carrers del municipi.

A migdia, la plaça del mercat es va omplir de gom a gom d’un públic entusiasta que va gaudir de l’espectacle “assalt a la diligència” a càrrec de gairebé una seixantena de persones vinculades a una desena entitats locals.

La recreació d’aquest episodi històric, on una desena de bandolers van atacar la diligència i van escurar les butxaques dels passatgers, va ser un èxit i una sorpresa molt agradable en veure certs personatges representats per persones que, habitualment tenen registres molt diferents.

En la seva gesta, una desena de bandolers van descobrir a la diligència el bagul que contenia tres mil monedes d’or, i després d’una dura negociació amb l’empresari d’Igualada, van decidir repartir el botí amb el poble al més pur estil dels Robin Hoods catalans.

Cinc d’aquestes monedes, tenien premi, un val de compra de 50 € per bescanviar als establiments locals, una iniciativa de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Des de Promoció Econòmica, el regidor Jordi Barón, valora aquesta edició de la Fira de manera molt positiva. “El treball conjunt que s’ha fet amb les entitats i el comerç local ha estat una experiència molt rica i un magnífic projecte comunitari”, explicava Barón.

El regidor ha agraït la complicitat i l’esforç de les prop de la seixantena de persones que han participat en aquest projecte cultural i ha fet un reconeixement especial a Gralla Manufactures Teatrals i a l’Esbart Dansaire que s’han fet càrrec de la direcció escènica i de l’espai de dansa.