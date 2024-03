La Fira de l’Ensenyament d’Igualada tornarà a l’Escorxador el 20 i 21 de març

L’edifici de l’Escorxador acollirà els dies 20 i 21 de març la 12a edició de la Fira de l’Ensenyament d’Igualada que dona una oportunitat única per conèixer en un sol recinte tota l’oferta educativa d’ensenyaments post obligatoris. L’entrada és lliure i gratuïta i els horaris de la fira són de 9h a 14h i de 15h a 19h el dia 20 i de 9h a 14h el dia 21.

La regidora d’Universitats, Carlota Carner, acompanyada del regidor d’Ensenyament, Josep M. Carpi i la regidora de Formació Professional, Patrícia Illa han presentat aquest dimarts la fira. Carner ha detallat que en aquests moments hi ha confirmada la presència de 29 expositors: 14 centres universitaris i 15 centres que ofereixen altres estudis com ara graus formatius, batxillerats, PFI’s, oposicions o idiomes. També hi ha confirmada la presència de més de mil alumnes d’instituts d’Igualada i de la comarca, que podran informar-se de les alternatives educatives que podran escollir una vegada finalitzin l’etapa d’ensenyament obligatori.

Carner ha destacat que es tracta d’una fira que permet als alumnes d’Igualada i Comarca poder conèixer totes les possibilitats formatives que tenen a l’abast un cop acabada la formació obligatòria. Per Carner aquesta 12a edició de la fira la “consolida com un referent a nivell de l’Anoia i la Catalunya Central per tal de seguir apostant per la generació de talent amb una formació de nivell”. Com en d’altres edicions, durant la Fira es realitzaran tres xerrades que seran obertes i gratuïtes. Les xerrades s’adrecen a estudiants, professorat i famílies i es faran al mateix recinte de l’Escorxador.

Les d’enguany seran les següents : El paper clau dels professionals en l’acompanyament en la transició després de l’ESO (20 de març a les 11h), Itineraris educatius després ESO i paper clau de les famílies (20 de març a les 17:30h) i Actituds i competències transversals (21 de març a les 11h). Per participar a les xerrades cal inscriure’s prèviament al web firaensenyamentigualada.cat o, al mateix Escorxador, abans de l’inici de la xerrada.