La Fira de la Vinyala des de casa es celebra amb molt bona acollida

L’Ajuntament d’Òdena ha organitzat aquest cap de setmana una nova edició de Fira de la Vinyala, amb la coordinació i producció de Mapamundi Produccions i la col·laboració de la Confraria de la Vinyala. És un esdeveniment inèdit a Catalunya dedicat al cargol de vinya, una varietat de mol·lusc molt apreciat culinàriament a Òdena i a l’Anoia. Aquesta edició ha estat marcada, com tots els esdeveniments d’aquests mesos, per les restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19. Malgrat la situació l’Ajuntament ha volgut mantenir l’activitat per seguir donant suport i promocionar el sector de la restauració del municipi i voltants.

Aquest any la Fira de la Vinyala no ha estat ben bé una fira, sinó que tots aquells que hi han volgut participar ho han fet reservant per telèfon taula als restaurants participants o encarregant-los el menjar per emportar. Per aquest motiu els organitzadors han volgut reservar-se la desena edició a la qual s’hauria arribat per més endavant, i ara han celebrat la 9.1. Els restaurants s’han mostrat molt contents amb l’organització de la Fira, i els assistents, a restaurants o menjant tranquil·lament a casa, també. L’Ajuntament d’Òdena ha agraït la participació dels establiments i de tots els qui han gaudit de les vinyales durant aquests tres dies, i la col·laboració de la Confraria de la Vinyala.

Pel que fa als premis, per saber el guanyador del Premi popular al millor plat caldrà esperar encara una setmana, perquè les votacions segueixen obertes al web firadelavinyala.cat. Pel que fa al Premi de la Confraria a la millor recepta, els guanyadors han estat: en primer lloc el bar Fènix, en segon el restaurant El jardí, i en tercer el Canaletes. Segons el jurat, ha estat una tria difícil i assegura el bon nivell de tots els participants.