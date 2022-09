“La Fira de la Cervesa de l’Espelt celebra 10 anys amb il·lusió i moltes ganes”

Entrevista a Albert Alsina, President de l’Associació d’Amics de la Cervesa Artesana de l’Espelt

Soc el president de l’Associació d’Amics de la Cervesa Artesana La Bromera des dels seus inicis. Aquest dissabte celebren la desena edició de la Fira de la Cervesa de l’Espelt, amb moltes ganes de trobar-nos tots altra vegada.

Aquest any la Fira de la Cervesa Artesana de l’Espelt que organitza La Bromera celebra el 10è aniversari. Com va néixer?

Aquesta Fira va néixer quan teníem la Taberna Catalana al carrer del Clos, i amb un grup de persones vam pensar que seria una bona idea muntar una fira d’aquestes característiques. La primera proposta va ser muntar-la a Igualada, però com que al grup va començar a venir força gent de l’Espelt, la mateixa proposta se’ls va traslladar a ells, que van començar a bellugar-se, i vam organitzar la primera Fira. Al mateix temps que la Fira va néixer La Bromera, perquè a resultes legals, per demanar ajuts, per preparar la Fira s’havia de constituir una associació. Al principi érem molta gent, de la qual molts ho han deixat i des de fa uns anys que som més o menys els mateixos.

Què es trobarà la gent que es desplaci a l’Espelt demà dissabte?

Hi haurà una quinzena de cerveseres que oferiran els seus productes, diverses food-trucks per poder menjar durant tot el dia, música en directe i enllaunada, parades de productes artesans, espais habilitats per seure a xerrar una estona o menjar… i molt bon ambient i ganes de passar-ho molt bé.

Enguany durant la Fira s’estrenarà la cervesa de fabricació col·lectiva “L’Anoia”. Com va sorgir la idea de fer-la?

La Bromera, cada any fem una col·laboració amb algun altre cerveser i enguany, per celebrar el 10è aniversari vam pensar de fer una cervesa col·lectiva amb els altres cervesers de la comarca. Se’ls va proposar i vuit cervesers anoiencs hem elaborat aquesta cervesa, que vam presentar en públic la setmana passada i que es punxarà a tots els estands de la Fira de demà dissabte. Es tracta d’una cervesa feta amb maltes d’aquí, de Sant Pere Sallavinera als obradors d’aquí, i l’únic que no hem aconseguit és un llúpol d’aquí. La intenció a l’hora de fer aquesta cervesa és que tingui una única fórmula i que la pugui elaborar cadascun dels vuit cervesers. Es tracta d’una cervesa fresca, una hoppy lager, que es pot beure tranquil·lament, és una cervesa de trago llarg i pot agradar a gairebé tothom.

Durant aquests 10 anys ha canviat molt la Fira, o el patró que té ja té èxit?

El patró que té és el que agrada. És un patró rural, encantador, familiar, adaptat per poder gaudir d’un dia sencer de fira. L’Espelt ofereix aquest espai on la gent que ve s’hi sent còmoda i repeteix la visita a la Fira cada any.

Els cervesers cada any tenen ganes de venir a la Fira de l’Espelt. A què creus que és degut?

Tothom que ha vingut en parla bé. Els tractem molt bé i la consolidació que ens donen els 10 anys de fira fa que molt ja l’esperin. Per altra banda, també cal tenir en compte que cada vegada hi ha més fires i per tant els cervesers s’han de repartir i han de triar, però aquí els ve de gust venir, sempre que poden.

L’Associació La Bromera cada Fira presenta una nova cervesa al seu estand. Què punxareu demà dissabte?

Aquest any hem fet una cervesa semblant a la de l’any passat que era àcida i enguany l’hem suavitzada una mica, hi hem afegit most de syrah i l’hem anomenada “Syrah o no Syrah”. Per altra banda continuarem servint la nostra Bromera i la de saüc.

Com és el procés d’elaboració d’una cervesa artesana?

Primer s’ha de tenir clar quin tipus de cervesa t’agrada. En primer lloc es posa al macerador on hi ha la malta triturada: la malta base sempre és la mateixa i depèn del tipus de cervesa que es vulgui fer, s’hi afegeixen altres tipus de maltes que donaran el color i sabor desitjats. Després d’un parell d’hores, es fa un rentat i es posa al bullidor on depèn del tipus de cervesa que volem, amb molta amargor o menys es començarà a tirar el llúpol. Al cap d’una estona i quan ha baixat una mica la temperatura s’hi tira el llúpol aromàtic. Aleshores passem la cervesa al fermentador, on ha de baixar dels 70-80º de temperatura a 20-25º perquè puguin treballar bé els llevats. Quan el líquid arriba a la densitat òptima de la recepta que treballem, s’embotella i s’ha d’esperar com a mínim un mes perquè carbonati de manera natural. És un procés complicat si es volen obtenir bons resultats.

La restauració, els bars, els centres comercials, creuen en la cervesa artesana?

Ara comencen a creure-hi. Anys enrere costava molt, no entenien el seu valor, ningú sabia per què sortia tan cara, no s’apreciava. Ara ja veuen que és un producte especial que els ocupa un 15% de negoci i que va en alça. També cal tenir en compte que molts establiments, per manca de coneixement, no la tenen ben cuidada i si el client paga una cervesa més cara, se l’ha de prendre en condicions òptimes.

Podem dir que boom de la cervesa artesana és una moda efímera o ha vingut per quedar-se?

Jo crec que es queda. Personalment el primer contacte que vaig tenir amb cervesa artesana va ser el 2007, quan hi havia encara molt poques cerveseries legalitzades però ha anat creixent de manera important, des de llavors. Es tracta d’un producte de molta qualitat i amb un ventall de possibilitats molt més gran del que hi havia al mercat i per aquells que els agrada la bona cervesa és un món apassionant. A la nostra comarca podem estar contents amb el nivell dels cervesers que tenim. 