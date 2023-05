La FESTHI presenta el projecte de recuperació del Drac Antic d’Igualada

La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI) ha engegat enguany l’ambiciós projecte de recuperar la figura del Drac Antic d’Igualada, una peça clau del seguici processional. Aquest projecte s’emmarca dins l’objectiu principal de la federació: recuperar el seguici històric de la Festa Major d’Igualada; una tasca que des del 2011 ha permès recuperar amb èxit nombrosos balls i figures.

El projecte de recuperació del Drac Antic va començar a gestar-se l’any 2020 amb la recerca de documentació, però no ha sigut fins enguany que s’ha posat en marxa. Les primeres referències sobre el drac les trobem en documents del segle XV, en articles i notícies que en detallen materials i tipologia i que constaten que la figura igualadina era de les més antigues del principat.

El drac s’està construint amb materials tradicionals, agafant com a punt de partida un gravat del segle XV, els documents de l’època que en parlen i tenint també com a referència altres figures que es troben en un context similar al d’Igualada. Així, el cap i les potes seran de fusta policromada i el cos, també de fusta, anirà recobert amb escates de cuir acolorit.

La construcció del drac ja està en marxa i l’imatger escollit, el navarrès Aitor Calleja (que ja va participar en la recuperació dels Gegants Vells) ja ha realitzat l’estructura de fusta del cap i les potes. Per altra banda, el recobriment del drac serà de pell i estarà estretament vinculat amb la ciutat: tant l’empresa Curtits Badia com el Campus Igualada-UdL s’han sumat al projecte i col·laboraran aportant les pells necessàries i realitzant les peces per les escates del drac, respectivament. S’espera que la figura pugui estrenar-se aquesta Festa Major.

Un projecte compartit

Per acabar de fer d’aquest projecte un projecte compartit per la ciutat, la federació demana la col·laboració de tot aquell qui hi vulgui participar també econòmicament. El cost final de la recuperació del drac s’estima al voltant dels 13.000 € i d’aquests ja se n’ha assolit més de la meitat, gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona, de donacions privades i dels beneficis obtinguts aquest passat Sant Jordi amb la venda de roses i llibres.

A la pàgina web www.festhi.cat trobareu més informació sobre el projecte i sobre com fer els donatius.