La Festhi denuncia el veto de l’Ajuntament “per decisió política” a l’engalanament dels barris per Festa Major

La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (Festhi) ha denunciat avui que l’Ajuntament ha vetat l’engalanament de Festa Major que l’entitat volia fer als barris de la ciutat, i ho ha fet “per decisió política”.

La Festhi engalanava de forma habitual la rambla Sant Isidre, la plaça Pius XII i les Neules a la Basílica de Santa Maria. Martí Claret explica que “nosaltres ho fem a cost zero per l’Ajuntament, pel ciutadà, només cobrem el material, creiem que és un bon exemple de col·laboració publico-privada. Aquest any ho volíem fer arribar a tots els barris, i així es va parlar amb les associacions, i el 10 de juny es va fer una primera reunió. Hi van voler participar Poble Sec i Sant Crist, i en principi a l’Ajuntament els va agradar. Van demanar que els féssim arribar el projecte, i el 3 d’agost ens van dir que no perquè només participaven dos barris, i que els demés hi havien de poder participar. Ja els vam dir que estaven equivocats, que ja s’havia fet i que era un projecte obert a tota la ciutat, es va demanar una reunió però el regidor ja era de vacances. Finalment, el 16 d’agost ens diu que per decisió política el projecte aquest any no podia tirar endavant”.

Per a Claret “no ho entenem, creiem que l’Ajuntament està cometent un error com l’alçada d’un campanar, demanem que faci marxa enrere. Sap greu”.

L’Ajuntament, “mal estructurat”

Per a la Festhi “l’Ajuntament està estructurat d’una manera que no facilita l’entesa amb les entitats. Li costa fer equips de treball multidisciplinaris, les coses no es treballen prou internament, i després sorgeixen problemes. L’Ajuntament necessita una reforma en la manera d’adreçar-se a l’associacionisme igualadí. Sempre hi hem anat amb propostes serioses, però necessitem que es corregeixen els problemes administratius. Si hi hagués voluntat política, això es podria arreglar”.

Vestits nous del Ball de St. Miquel i els Diables

També s’han presentat els nous vestits del Ball de Sant Miquel i els Diables. Els vells estaven molt malmesos perquè les teles inicials eren molt primes. S’han confeccionat 35 vestits nous, així com el de la Diablessa, al taller “Vestits de l’Infern” de Riudoms, on hi ha un taller especialitzat, amb un cost de 6.157€. L’Ajuntament ha aportat de subvenció 400 euros, si bé des de l’entitat va demanar-ne 2.000, més els 500 habituals que es lliuren a les entitats que fan aniversaris especials, com és el cas d’aquest any. “No sabem si aquesta xifra fa riure o plorar”, deia en roda de premsa Jordi Marcé. “Hem fet una instància per demanar explicacions, perquè no ho entenem, és injust. Fa un mes que vam fer la instància i encara esperem una resposta”.

La Diana, un nou acte

La Diana de Sant Bartomeu s’estrena aquest any. Es tracta d’unes “matinades” que es van mantenir vives fins la segona meitat del segle passat. Des de diferents punts de la ciutat sorgeixen columnes de cercavila a les 8 del matí, si bé aquest any per les restriccions del Covid això no es farà així. En canvi, hi haurà una vintena de punts de ballada. “No caldrà que posin el despertador”, avisava Claret.