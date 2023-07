La Festa Major d’Igualada tindrà 126 activitats, sense Barraques i amb el Pregó el dilluns

La Festa Major d’Igualada, que se celebrarà del 21 al 28 d’agost, comptarà amb 126 activitats per a totes les edats, 93 de les quals seran organitzades per l’Ajuntament. No hi haurà Espai de Barraques, i l’espectacle del Pregó, que aquest any farà l’actor Peyu, es trasllada al dilluns, el primer dia de la festa.

La regidora de Cultura, Carme Riera, acompanyada de representants de diferents entitats, ha presentat avui la FM d’Igualada, “pensada per a totes les edats”. Riera ha fet una crida “al civisme, a la seguretat i a la salut de tots, ens ho passarem molt bé”, ha dit. La presentació s’ha fet a les escales exteriors de l’Ateneu Igualadí, entitat que enguany celebra el 160è aniversari, i que ja ahir va inaugurar una exposició retrospectiva al Museu de la Pell. L’entitat serà protagonista durant la festa, amb visites guiades obertes a tots els igualadins. Avui també s’ha vist per primer cop el cartell, que il.lustra una figura de Sant Bartomeu, patró de la ciutat, i que han fet des de l’escola municipal LaGaspar.

Una de les novetats de la Festa Major 2023 serà l’estrena d’una nova imatgeria festiva, la del Drac Antic, que ha estat possible gràcies a la iniciativa de la FESTHI, i que gestionarà la nova entitat “Dracs i Víbries d’Igualada”.

Carme Riera ha justificat el trasllat del Pregó al dilluns “perquè ja fa anys que la Festa Major s’inicia el dilluns, i no el cap de setmana com es feia antigament”. D’altra banda, la decadència de l’Espai de Barraques -lloc d’alguns conflictes en els darrers anys- ha motivat a la seva desaparició en aquesta nova edició de la FM. “En el seu moment va ser molt novedosa, però en els darrers anys no creiem que era el que a tots ens agradaria que hagués de ser. Hem fet ara una aposta pel Parc Central, i haurem de replantejar-nos què fem amb l’Espai de Barraques”.

