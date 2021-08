La Festa Major de Capellades acaba amb molt bon gust de boca

El 2020 Capellades no va poder celebrar la seva festa grossa, però aquest estiu la cosa ja ha canviat. Seguint totes les recomanacions i amb la màxima prudència possible, s’ha viscut actes i propostes per a totes les edats. Aquest dimarts s’ha tancat la festa amb un concert a la Font Cuitora de la Big Band de l’Escola de Música.

A la tarda la Plaça del Consell d’Infants s’ha omplert de nou. En aquesta ocasió, després del teatre, la xaranga, la màgia, els pirates i el cinema, hem tingut Heavy per a xics, una reversió del cançoner català a ritmes molt rockers.

A la plaça de Catalunya l’ambient ha estat molt més mariner. Les havaneres amb els Pescadors de l’Escala ha fet ple, combinant valsets, havaneres i clàssics que no poden faltar a cap concert com la Bella Lola o El Meu Avi.

El Peyu i els seu “Home Orquestra” va oferir un espectacle cronometrat d’una hora i cinc minuts amb humor variat i “personalitzant” bromes sobre Capellades. Per acabar la Festa Major de Capellades 2021 Estridents ha posat ritme i coreografia, fins arribar a una petardada de final.

La regidora de Festes, Susana Moreno, valora La Prèvia i la Festa Major “Teníem moltes ganes de poder-la celebrar i hem patit moltes restriccions que ens han tret actes molt consolidats. Això ens ha fet canviar algunes coses, com ara l’espai de la Font Cuitora on han passat molts dels actes i on tothom s’ha mostrat molt content amb l’ambientació amb les tauletes i les llums. Agrair també a les entitats que han participat activament de la festa. Un punt molt important a destacar és la plaça del Consell d’Infants que ha tingut una increïble rebuda entre la canalla i també les famílies”.

Ara només falta mirar totes les fotografies dels dies 14, 15, 16 i 17 i presentar-les al concurs organitzat per l’Agrupació Fotogràfica de Capellades.