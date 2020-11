“La Farinera” de Santa Coloma es convertirà en un museu del cereal

El passat dijous 29 d’octubre es va aprovar en sessió plenària a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt la donació de la finca que conté l’edifici d’un antic molí fariner conegut com “la Farinera”, fins ara propietat de la família Albareda.

La farinera forma part d’un conjunt patrimonial molt singular, testimoni de l’impuls industrial que es donà al poble el segle passat. Va ser entre el 1893 i el 1894 que es va construir l’estructura de tres edificis on hi havia: una fàbrica de ciment, una serradora i la farinera, i on una única màquina de vapor (de la qual encara se’n pot veure la xemeneia) feia anar aquestes tres fàbriques simultàniament.

La farinera va ser l’última en finalitzar la seva activitat. No va ser fins el 2003, quan definitivament va tancar les seves portes, cosa que explica que es mantingui tota la maquinaria original del segle passat intacta i permeti explicar-ne tot el procés de producció.

Amb aquesta donació, l’Ajuntament de Santa Coloma podrà materialitzar el projecte de crear un Museu a la farinera. Serà l’oportunitat per recuperar aquest patrimoni, millorar l’oferta turística i crear un referent en l’oci familiar i educatiu de la comarca. L’espai també es planteja com un nou espai des d’on fer visible el posicionament del municipi al voltant del cereal, un pla de desenvolupament que impulsa l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i que neix amb l’aposta clara d’impulsar l’economia d’aquest territori cerealístic de forma transversal: des dels pagesos fins a la indústria agroalimentària, la gastronomia o el turisme.

Pel que fa al finançament del projecte ja hi ha prevista una primera subvenció corresponent a l’anualitat 2021 del Pla d’Acció municipal (PAM) 2020-2023 de la Diputació de Tarragona per a realitzar els primers treballs de conservació. El projecte també s’ha inclòs en la borsa de projectes als territoris rurals per optar a les ajudes econòmiques europees per a la reactivació econòmica i es tramitarà amb col·laboració amb el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp de la Conca de Barberà i la Generalitat.