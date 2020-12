La falta de punteria condemna al CF Igualada masculí

SANTFELIUENC FC 2

CF IGUALADA 0

Els blaus arribaven a Sant Feliu, amb la intenció de capgirar la dinàmica de resultats negatius i amb set de puntuar, en un camp sempre complicat. Aconseguir-ho significaria una pilota d’oxigen per poder seguir treballant amb tranquil·litat. En canvi, els locals arribaven al duel després d’aconseguir una victòria important a Castelldefels. Els noranta minuts decidirien si les dinàmiques s’imposarien.

Calia sortir bé i demostrar el valor de l’equip. I així va ser, primers vint minuts de domini constant per part dels visitants, que no acabaven de trobar el gol ni grans oportunitats.

Semblava que el conjunt de Cabestany estava còmode, però en dues accions molt ràpides del Santfeliuenc, van col·locar el dos a zero al marcador. Era inversemblant el resultat.

El gol va fer molt mal i l’equip no va saber trobar la manera d’aixecar-se fins que es va arribar al descans. Calia remar a contracorrent.

A la segona part, el conjunt igualadí va donar la cara en tot moment, sense desistir, tenint claríssimes oportunitats, gols anul·lat, dos penals no xiulats, que van minvar la moral dels igualadins fins al xiulet final. Amb aquest resultat, l’equip segueix amb 9 punts i la setmana vinent rebrà al líder de la lliga, l’Europa.