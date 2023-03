La Diputació lliura a l’Ajuntament el Pla Director de la muralla de la Tossa de Montbui

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui el Pla Director de la muralla de la Tossa de Montbui. El Castell de La Tossa està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Aquest conjunt està format per una muralla perimetral, de la qual aparentment queden molt poques restes, i que al seu interior engloba el mateix castell, l’església de Santa Maria, la sagrera i les feixes dels seus voltants.

Actualment es poden localitzar dos punts on queden restes conservades de la muralla a la vista, i en d’altres simplement s’intueix les seves traces o forma part dels murs de contenció i les feixes.

El Pla Director té per objectiu l’estudi de les restes actuals per situar el seu traçat, així com establir les actuacions necessàries per portar a terme la seva recuperació i posada en valor. Aquest document ha analitzat el conjunt i ha de prescrit i valorat econòmicament les actuacions necessàries per tal de conservar-lo potenciant els seus valors històrics, arquitectònics i simbòlics.

El Pla estableix tres fases d’actuació. Una primera fase de desbrossada del traçat de la muralla, excavació arqueològica i consolidació dels trams existents. Una segona d’aclarida de la vegetació per recuperar la visibilitat del castell i adequació a la visita pública i una tercera de interpretació dels trams perduts de la muralla.

El Pla director ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.