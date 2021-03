Més d’una quarantena de persones, principalment tècnics municipals d’Esports de la província, participen des d’avui en les jornades de formació “Prevenció de les violències sexuals en l’àmbit esportiu”, organitzades per la Diputació de Barcelona per sensibilitzar sobre aquestes violències i aportar instruments per prevenir-les, detectar-les i fer-hi front.

La Diputació de Barcelona treballa per fomentar l’esport per a tothom com a hàbit de salut i font de valors. La pràctica esportiva s’ha de desenvolupar en un marc de respecte mutu, i cal vetllar, per tant, perquè estigui exempta de qualsevol tipus de violència.

L’objectiu de la formació que la Diputació ofereix al món local és precisament aportar coneixements i eines perquè les entitats esportives dels municipis puguin fer prevenció i sàpiguen com intervenir davant d’una situació de violència sexual que afecti homes, dones, joves o infants esportistes.

Al curs es tractarà sobre què són i com identificar les violències sexuals en l’esport, com detectar-les, visibilitzar-les i prevenir-les, i es donaran a conèixer el marc normatiu i els protocols d’atenció en casos de violència sexual.

Segons dades de l’estudi “L’assetjament sexual a l’esport: el cas de les estudiants-esportistes del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya” (M. Martín, A. Juncà, 2014), elaborat a partir d’una mostra de 214 estudiants d’aquest grau de tres universitats catalanes, 1/3 dels esportistes ha estat víctima d’alguna forma d’assetjament sexual i un 6% ha patit alguna forma severa d’assetjament sexual.

Les mesures principals de prevenció de les violències sexuals en els entorns esportius es basen en la sensibilització i la formació. Els agents esportius han de ser competents per identificar, actuar i posar els mitjans necessaris per evitar que es produeixin situacions que atemptin contra la persona, i han de prendre mesures si malauradament tenen lloc.