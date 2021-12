La Diputació de Barcelona ha aprovat el Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica, dotat amb 12 milions d’euros per als anys 2022 i 2023. Està adreçat a tots els ajuntaments de la província –excepte l’Ajuntament de Barcelona, que es regeix per un conveni de col·laboració bilateral amb la corporació– i preveu assignacions d’entre 20.000 i 50.000 euros per municipi.

El Programa, que han presentat aquest dijous la presidenta de la Diputació, Núria Marín, i el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, posa a l’abast dels ajuntaments ajuts per a fer inversions en energies renovables, en millores de l’enllumenat públic i en l’augment de la recollida selectiva.

El Programa és, segons la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, una mostra que «la Diputació continua al costat dels ajuntaments en una situació complicada i, al seu torn, els ajuntaments al costat de la ciutadania davant l’emergència. En aquest cas, la climàtica». Marín ha afegit que la corporació continuarà donant suport als municipis, però també ha reclamat la implicació de les altres administracions. «Fa massa temps que esperem el decret d’energies renovables que la Generalitat de Catalunya ha de concretar. Ho necessitem, com necessitem que la resta d’administracions, com el Govern d’Espanya i la Unió Europea vagin en aquesta direcció i donin el suport que els ajuntaments necessiten», ha dit.

Així, els ajuntaments que s’acullin al programa podran distribuir la dotació econòmic entre 3 línies de suport:

Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum energètic en edificis i equipaments públics.

Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic exterior amb la instal·lació d’enllumenat LED.

Inversió en sistemes de recollida de residus amb tancaments intel·ligents.

De la seva banda, el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha destacat el Programa com un «suport segur i garantit pels municipis de la nostra província, que garanteix l’equitat i l’equilibri territorial, perquè cap municipi perdi l’oportunitat d’executar les polítiques de millora de l’eficiència energètica».

Amb aquest Programa d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels ajuntaments el suport necessari en la lluita contra l’emergència climàtica, per a que puguin rebaixar el cost de la factura de l’energia, augmentar l’autoconsum, complir amb els objectius de la Comissió Europea en matèria de residus municipals i acompanyar els objectius del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. Tot això, en línia amb la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona.

El Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7 “Energia assequible i no contaminant”, i 13 “Acció climàtica”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.