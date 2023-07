La Diputació anuncia una inversió de 3,1 milions d’euros per a l’ampliació de la residència d’Apinas als Prats de Rei

La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, es va estrenar dimecres en la seva primera visita en el càrrec als Prats de Rei. Allí, acompanyada de l’alcaldessa Carla Casas -que també és novella- i del vicepresident i alcalde d’Igualada Marc Castells -alhora president de la Mancomunitat de Malalts Psíquics de l’Anoia, que la formen 21 municipis- va visitar la residència de discapacitats intel·lectuals d’Apinas on va anunciar una inversió de 3.127.000€ per a dur a terme una ampliació del centre. Aquests diners se sumen als 4 milions que aportaran els fons europeus Next Generation i als 3 que hi posarà la pròpia fundació.

El projecte per ampliar i renovar la residència d’Apinas als Prats de Rei suma gairebé 10 milions d’euros. Es preveu rehabilitar l’edifici més antic -que data del 1986- i construir-ne un de nou. Les obres permetran allotjar més residents -es passarà dels 54 actuals als 64-, però sobretot modernitzar les instal·lacions. El gerent Jordi Aymamí i el president d’Apinas, Enric Fillat, han destacat que suposarà un “canvi de vida” pels usuaris, ja que en les instal·lacions actuals molts d’ells han de compartir habitacions entre 3 o 4 persones i, en canvi, l’edifici nou permetrà que la majoria d’habitacions siguin individuals. “Amb aquest projecte culminem la residència de Prats de Rei. No tenim vocació de convertir això en una macroresidència, sinó que segueixi sent la residència que és avui en un espai idíl·lic i una molt bona assistència”, ha subratllat.

Recordem que Apinas és una entitat sense ànim de lucre creada a partir de l’Escola Àuria, un centre per a infants amb necessitats educatives especials fundada el 1967 per iniciativa de professionals del treball social, que van mobilitzar famílies, col·laboradors i voluntaris d’Igualada i l’Anoia.

L’acte tenia també tenia interès polític, perquè era el primer després que dos diputats de Junts -un d’ells Castells- no respectessin la decisió del seu partit i votessin la nova presidenta del PSC, a més d’entrar a govern.

Política de qualitat

Moret va destacar que la incorporació de Junts per Igualada i Impulsem Penedès al govern de la Diputació ha permès construir un govern “plural i divers” i va dir que els dos alcaldes aporten “una mirada territorial a un territori molt ampli i divers que no només ha de tenir la mirada metropolitana. Per simbolitzar el nostre compromís amb tot el territori, hem vingut de forma simbòlica aquí per visualitzar la voluntat que tindrà aquest nou govern d’arribar als 311 municipis de la demarcació”, va apuntar.

Marc Castells va deixar clar que entén la política com “tenir la capacitat d’entendre’s i arribar a acords i fer política de qualitat. Jo mantinc molts companys i amics a Junts”, va apuntar Castells, tot afegint que l’acord que han arribat amb Moret va en la línia de “seguir treballant en el futur per integrar un espai polític que penso que ha de ser central i ha de portar als ciutadans una millora de la qualitat de vida. Aquest acte d’avui és la sublimació d’una manera d’entendre la política i a ningú li pot molestar que avui estiguem aquí celebrant que aviat comença un gran projecte. Cal reivindicar la política de qualitat, i més en uns moments com els que vivim”.