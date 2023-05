La diàstasi abdominal, molt més que un problema estètic

La musculatura de la paret abdominal, o faixa abdominal, es compon a la part central pels músculs rectes, units per la línia mitjana o alba, i a la part lateral pels músculs oblics i transvers. Aquesta faixa és important per a moltes funcions del nostre cos: per mantenir la posició per a la respiració i digestió, la continència urinària i fecal, entre altres.

La diàstasi és la separació dels músculs rectes de l’abdomen per estirament excessiu de les fibres musculars. Es considera diàstasi una separació superior a 2 cm. Pot associar-se també a hèrnies de la zona del melic.

La causa més freqüent en el nostre medi és l’embaràs, on l’abdomen creix per acomodar l’úter gestant. Per tant, afecta més a les dones, però també apareix en homes. Són factors de risc per la seva aparició l’obesitat o l’aixecament de pesos elevats

Quins símptomes provoca?

La diàstasi no és només un problema estètic. I encara que pot ser asimptomàtica també pot donar una gran varietat de símptomes, derivats de l’alteració dels músculs i les seves funcions; i que van des del mal d’esquena, fins a la incontinència urinària, males digestions, restrenyiment…

Com es diagnostica?

S’ha de sospitar que es té diàstasi quan en fer força amb l’abdomen apareix una protrusió a la part central de la panxa. En la majoria de casos es diagnostica amb l’exploració física, és a dir amb la palpació de l’abdomen per part d’un professional. En determinats casos pot ser útil fer una ecografia o un escàner abdominal.

Com es tracta?

Inicialment el tractament es basa en la fisioteràpia. Reforçar els músculs rectes i oblics amb diversos exercicis dirigits, i supervisats per un bon fisioterapeuta, ajuda de manera important a millorar la diàstasi.

Si amb la fisioteràpia no aconseguim millora o si persisteixen els símptomes llavors s’ha de considerar la cirurgia.

La cirurgia de la diàstasi està orientada a reparar la separació excessiva dels músculs rectes per tal de restaurar la funció de la paret abdominal.

Existeixen diferents opcions tècniques, tant amb cirurgia oberta com mínimament invasiva. Cada pacient i cada cas són únics i s’ha de buscar un tractament personalitzat. No hi ha una solució única.

En casos de separacions petites i en què no hi ha un excés de pell, la reparació a través de petites incisions pot ser una bona opció, amb tècniques com la repa o la scola. L’avantatge principal d’aquestes tècniques és que les cicatrius són petites i la recuperació és més ràpida.

En casos amb separació més gran o en què hi ha un excés de pell es planteja més una cirurgia per via oberta i així es pot treure l’excés de pell (dermolipectomia). En alguns casos s’hi associa una abdominoplàstia, amb una incisió semblant a la de la cesària.

En tots els casos és necessària una anestèsia general.

Per a la completa restauració de les funcions de la paret i sobretot en els casos en què existeix una hèrnia umbilical associada, és convenient associar la col·locació d’una malla de reforç. Actua com una faixa “incorporada” a la paret i ajuda que la diàstasi no torni a aparèixer.

Des de Drs. Comas Perelló els podem ajudar a resoldre tots els dubtes i a oferir el millor tractament quirúrgic per a cada cas. No dubti a consultar-nos!