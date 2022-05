La deixalleria obrirà també els diumenges

Igualada ha començat a implementar una bateria de millores pel que fa als serveis de reciclatge. A més a més, del servei Porta a Porta comercial, que comença a donar les primeres passes i que s’espera que entri en marxa a finals de juny, ha entrat en funcionament l’ampliació de l’horari de la deixalleria fixa -obrint diumenges al matí-, s’ha engegat un nou servei de recollida concertada de poda amb saques, i la recollida de voluminosos s’ha ampliat a dos dies a la setmana (dilluns i dijous). Així, la deixalleria municipal fixa, servei gratuït que es troba al c/ França, 24, al Polígon Industrial de Les Comes i que permet fer la recollida selectiva d’aquelles fraccions de residus que no es poden dipositar als contenidors de la via pública, ha començat a obrir els diumenges.

Concretament, l’horari de la deixalleria és al hivern (novembre – març, ambdós inclosos) de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, els dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 19 h i els diumenges de 10 a 13 h. I l’horari d’estiu (abril – octubre, tots dos inclosos) és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, els dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 20 h i els diumenges de 10 a 13 h. D’altra banda, s’ha posat en marxa un nou servei de recollida d’esporga amb saques, que és gratuït. Cal trucar al telèfon 93 805 50 59 on s’informarà els ciutadans del procediment per obtenir-la i per concertar la recollida. Un servei de recollida a domicili la recollirà a la porta de casa per a restes vegetals i de poda.

En tercer lloc, una nova millora, ha estat el servei de recollida de voluminosos que s’ha ampliat a dos dies a la setmana i ara és els dilluns i els dijous. Aquesta ampliació té l’objectiu de facilitar al ciutadà la correcta gestió dels voluminosos que són els residus que, per les seves dimensions, no caben als contenidors de la via pública i que acostumen a ser difícils de transportar (mobles, estris vells, matalassos, somiers, fèrrics i altres materials rebutjats).

Aquest servei es pot concertar trucant al telèfon 93 805 50 59 o per whatsapp al 620 05 05 94. El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, explicava que “El govern d’Igualada està compromès en la lluita contra el canvi climàtic. I es per això que, d’entre d’altres accions, estem engegant mesures que ajuden als Igualadins a reciclar més i de una forma més fàcil.“