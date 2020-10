La Cursa Popular i la Urban Running d’Igualada es disputen conjuntament en format virtual i durant un mes

Aquesta tardor, la 42a Cursa Popular Ciutat d’Igualada i la 9a Igualada Urban Running Night Show (IURNS) s’uneixen, es reformulen i seran diferents a les edicions anteriors. I és que aquest 2020 és un any excepcional, ja que la pandèmia per COVID-19 va obligar, la passada primavera, a la suspensió de tota l’activitat esportiva i lúdica. Una activitat que, des del passat estiu i aplicant estrictes protocols de prevenció, s’està reprenent progressivament.

Des de l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Esportiu de l’Anoia es considera fonamental la recuperació de l’activitat física individual i la pràctica esportiva en totes les franges d’edat com a elements claus per al manteniment d’una bona salut. Però, al mateix temps, conscients de la poca idoneïtat de celebrar una competició que suposi una important aglomeració de persones en l’actual moment, s’ha optat per celebrar-les virtualment al llarg de quatre setmanes.

Del 7 d’octubre al 4 de novembre, doncs, tothom podrà participar al Virtual Running Igualada, una modalitat que resultarà igualment motivadora i, al mateix temps, serà molt més segura. Aquest 8 d’octubre n’han fet la presentació la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Patrícia Illa.

La iniciativa amb l’impuls del departament d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada i del Consell Esportiu de l’Anoia és possible gràcies al suport de BBVA, que en la seva aposta per la cultura popular, ha volgut ser amb una de les primeres curses de la temporada que compleix amb totes les mesures de seguretat requerides. També a comptat amb la col·laboració de Tuga Active Wear i la Diputació de Barcelona.

Participació individual

Al Parc Central d’Igualada s’ha ubicat un arc de sortida i arribada i s’ha senyalitzat un circuit permanent de 1.000 metres, on els participants han de fer una volta i marcar el seu millor registre personal sobre aquesta distància d’un quilòmetre. S’hi podrà anar en qualsevol moment i tantes vegades com es vulgui, fins al 4 de novembre.

La participació és gratuïta, no cal inscripció i els i les participants només han de donar-se alta a l’aplicació Strava, buscar el segment CURSA POPULAR – IURNS 2020 i registrar-hi automàticament el seu temps mitjançant el telèfon mòbil o altres dispositius GPS.

Les classificacions temporals es podran consultar permanentment i, els cinc millors temps en categoria masculina i femenina a data 4 de novembre, quan es tanqui la participació, rebran un premi. L’única limitació pel que fa a l’edat de participació la posa la plataforma Strava, ja que cal tenir 13 anys per a donar-s’hi d’alta i, per tant, per optar als premis caldrà tenir també com a mínim aquesta edat.

Participació d’escoles i entitats

Les escoles, de la seva banda, tenen a disposició un calendari per demanar hora i poder anar a fer la activitat al Parc Central –cal contactar amb activitats@ceanoia.cat o el 93 805 42 10–. En aquesta hora concertada tindran el suport dels monitors del Consell Esportiu de l’Anoia, podent participar en diferents distàncies segons edats: 500 o 1.000m. Totes les escoles que hi participin amb un mínim de dues classes, rebran un val bescanviable per material esportiu.

En aquest cas, la participació és no competitiva, amb objectiu de promoure hàbits saludables i valors educatius a través de la pràctica esportiva i es podrà consultar la relació de participants, ordenats alfabèticament, a la pàgina web de la cursa.

I també serà no competitiva la participació d’entitats i associacions, que podran fer el recorregut quan ho desitgin, sense hora concertada, i enviar una foto de grup a l’organització, optant al sorteig de dos vals bescanviables per material esportiu.