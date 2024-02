La Cursa Popular de Vilanova, obre període d’inscripcions

Publicitat

Vilanova del Camí es prepara per oferir una nova edició de la Cursa Popular que tindrà lloc el pròxim diumenge 10 de març. Aquest dilluns s’han obert les inscripcions al web municipal. Amb una àmplia gamma de modalitats per a tots els nivells i edats, aquest esdeveniment, plenament consolidat a Vilanova del Camí, promet emocions i diversió per a tota la família.

La Cursa Popular tona a oferir quatre modalitats de participació: la cursa de 10 km que arriba a la seva vint-i-vuitena edició i que combina un tram urbà amb un tram natural; la cursa urbana de 4,5 km; la caminada no competitiva que recorrerà 5,5 km per l’entorn de Ca Bernades i, la cursa d’un quilòmetre, oberta als infants prebenjamins i benjamins. La participació en qualsevol de les modalitats és gratuïta.

El recorregut de 10 km, està limitat a 250 participants, per això s’aconsella als interessats a inscriure’s amb antelació per garantir una plaça. Trobareu el bàner de la Cursa Popular a la portada del web municipal: www.vilanovadelcami.cat que us portarà directament a la pàgina on trobareu tota la informació: bases de participació, plànol del recorregut així com accés al formulari d’inscripció.

Les persones que s’hagin preinscrit abans del 5 de març, podran recollir els seus dorsals a les oficines d’Esports, de 9:00 a 14:00 h, els dies 7 i 8 de març. La resta, els podran recollir el mateix dia de la cursa a partir de les 9:00 h i fins mitja hora abans de la prova.

Les sortides estan programades per les 10:30 h del matí des de la zona esportiva Can Titó, a excepció de la cursa infantil que començarà a les 12:00 h. Pel que fa a les categories de cursa, es preveu una distribució basada en l’edat i el gènere dels participants, amb distàncies adaptades a cada grup.

Lot Calçotada per a la família participant més nombrosa

Els participants podran gaudir d’avituallament i obsequis a l’arribada, així com la possibilitat de participar en un sorteig abans de l’entrega de premis. Els guanyadors rebran trofeus i medalles, amb premis especials com el “LOT CALÇOTADA, Super Mas” per a la família participant més nombrosa.

Per a aquells que vulguin optar pel premi especial de la calçotada, cal inscriure cada participant amb normalitat i enviar un correu electrònic a esports@vilanovadelcami.cat indicant la participació en la cursa popular i l’interès pel premi familiar. La validació del grup es realitzarà el mateix dia de la prova a la taula d’informació.

Cal destacar que els esportistes han de disposar d’una assegurança esportiva d’accidents, i les reclamacions es podran fer per escrit després de l’entrega de trofeus, amb un dipòsit previ de 30 €.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb esports al 93 805 44 11 extensió 1 o a esports@vilanovadelcami.cat.

