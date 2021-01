La CUP tindrà tres representants anoiencs a la seva llista per Barcelona

L’exalcalde de Capellades, Aleix Auber, i l’alcaldessa de Vallbona d’Anoia, Meritxell Baqué, ocuparan el número 20 i 23 respectivament de la llista de l’esquerra independentista per la

circumscripció de Barcelona. Els acompanyaran dos representants anoiencs més, el regidor masquefí Carles Bou, al número 43, i la regidora capelladina Susana Moreno com a suplent.

Una candidatura que ve del municipalisme

El municipalisme i el treball de base són el pilar fonamental del projecte de la CUP, aspecte que encara s’ha reforçat més amb l’aliança amb altres candidatures municipalistes i d’esquerres com Guanyem. Amb la presència dels candidats anoiencs, la CUP vol posar en valor l’experiència institucional i la gestió d’aquells ajuntaments en els que la formació anticapitalista ha assumit responsabilitats de govern. En aquest sentit des de la CUP consideren que experiències com la de Capellades o la de Vallbona d’Anoia són un clar exemple de que “allà on s’han implicat en la governabilitat, s’ha avançat en la defensa dels drets socials, de la participació ciutadana i amb el compromís independentista”.

La defensa del territori un altre eix de treball fonamental per l’Anoia

Més enllà de posar en valor l’experiència institucional, la CUP també vol mostrar el seu tarannà activista. Amb la presència de Carles Bou a la llista, per exemple, la CUP es fa seu el compromís amb el tancament de l’abocador dels Hostalets de Pierola així com amb la resta de lluites per la defensa del territori de la comarca, com la de la conca d’Òdena, i el seu pla per construir-hi un polígon industrial