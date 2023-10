La CUP presenta al Parlament una proposta per a modificar la xarxa d’autobusos

La CUP ha presentat els detalls de la proposta de resolució que es votarà aquest dimecres a la Comissió de Territori del Parlament en què reclamen que es modifiqui la xarxa d’autobusos ‘exprés.cat’ i que es connectin les ciutats de diferents províncies. “Volem saltar la visió centralista i radial en què sempre s’ha pensat el transport públic col·lectiu”, ha exposat la diputada Montserrat Vinyets, tot afegint que “és una constatació que en termes de mobilitat en comptes d’anar endavant anem enrere”.

La formació critica que no hi hagi connexió, per exemple, entre Lleida i Igualada o entre Sort i Puigcerdà perquè són de diferents províncies. A més, també reclamen millores en la línia R12 (Lleida-Manresa) per “dignificar” el servei.

La proposta de resolució que es portarà a aprovació aquest dimecres inclou quatre punts. En primer lloc, es demanarà que la línia e1 del servei ‘exprés.cat’ de la demarcació de Lleida s’allargui fins a Igualada. també que la línia exprés e3, que connecta Alcanar amb Tortosa, arribi fins a Lleida. A més també es proposa que es revisin noves línies al Vallès i tots els mapes de les relacions entre municipis de províncies diferents quan no hi hagi oferta ferroviària.

El regidor de Poble Actiu (CUP) d’Igualada, Pau Ortínez, ha lamentat que les “incoherències territorials” que han detectat en la xarxa de transport públic responen a un “model centralista de transport que és que a cada província hi ha una ciutat capital i tot el transport s’articula al voltant d’aquesta ciutat”. A banda de les propostes incloses a la proposta de resolució, Ortínez també ha demanat que es creï una línia entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Igualada i Manresa, ja que “malgrat que són ciutats que tenen molta relació, no tenen cap transport públic”.

D’altra banda, Ortínez també ha criticat que fa cinc mesos van presentar una proposta de resolució al Parlament per unir les comarques d’Osona, el Bages i l’Anoia amb Barcelona amb un bus nocturn i la resposta que han rebut és que “s’està estudiant”. “Pensem que és un temps molt llarg i reclamem que ens donin una resposta ja”, ha demanat Ortínez, que ha recordat que entre les 10 de la nit i les 6 del matí aquestes comarques no tenen cap connexió amb Barcelona.

D’altra banda, Vinyets també ha avançat que han entrat al registre una nova proposta de resolució relacionada amb la línia de tren R12 (Lleida-Manresa) per incorporar diverses millores en el servei.