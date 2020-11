La CUP Piera no donarà suport a una moció de censura “que té a veure amb assegurar-se les poltrones”

La CUP de Piera no donarà suport a la moció de censura que van anunciar aquest passat cap de setmana Junts, PSC i Ara és Demà. Segons la formació municipalista, aquesta moció “té més a veure amb el joc d’assegurar poltrones que amb un veritable afany de millora de la gestió municipal”.

Des de la CUP Piera creuen que la gestió de l’actual govern pierenc “no ha estat a l’altura des del començament i la figura de l’alcalde ha estat posada en dubte en diverses ocasions al llarg del seu mandat per la seva mala praxi”. De fet, la formació comenta que ha dut la seva tasca fiscalitzadora i de denúncia “quan ho hem cregut necessari”.

La formació municipalista també critica a Junts per “pactar amb el PSC i posar-se al servei del 155” i creuen que això evidencia el poc respecte que es tenen amb Esquerra, amb els dos partits, diuen, “movent-se per interessos partidistes i no per la veritable lluita per la República”. En el comunicat també es llança un dard a Ara és Demà, i comenten que “una part de l’esquerra del nostre municipi ha regalat el govern a la dreta independentista i al 155. A canvi de què?”.

Així, la CUP Piera assegura que es mantindran a l’oposició i donant suport al govern en allò que creguin i denunciant allò que no els sembli bé. I acaben, “mai donarem suport a la política bruta i partidista que falta el respecte al municipi i les seves veïnes”.