La CUP Anoia proposa crear un centre de Formació Professional a Piera

Al llarg dels últims cursos molts dels joves que tenien ganes de continuar estudiant en una formació professional pública i de qualitat, s’han vist sense plaça o abocats a matricular-se en un perfil professional que no era l’escollit o fins i tot fer una continuïtat dintre del sistema educatiu que no era la primera ni la segona opció. Per resoldre la manca d’oferta educativa, les candidatures de la CUP a la comarca han presentat una proposta per descentralitzar l’oferta de Formació Professional i per diversificar-ne l’oferta: crear un nou centre Formació Professional a Piera.

Un nou centre de FP a Piera

Sabent que la construcció de nous espais i un nou centre de Formació Professional necessita temps per a la seva execució, les candidatures de les CUP a comarca de l’Anoia han presentat una proposta per apostar per una oferta educativa diversificada i descentralitzada. La proposta, que han presentat en roda de premsa, consisteix en apostar per crear un nou centre de Formació Professional al municipi de Piera per poder acollir alumnat de l’Anoia sud.

Les candidatures de la CUP Anoia insten al Departament d’Educació a escoltar la proposta que té per objectiu garantir d’una oferta professionalitzadora diversificada i descentralitzada, amb dos centres de formació a Igualada i Piera. La proposta és una solució pensada i madurada, que es pot començar a implementar a partir del curs 2023-2024, però amb la vista posada a mitjà termini poder tenir un edifici per acollir la formació professional amb Piera.

La construcció d’un nou centre a Piera, un municipi que ja acull alguns cicles de formació professional dintre de l’institut, afavoriria que l’alumnat de l’Anoia sud no hagi de fer tants desplaçament per poder continuar els seus estudis. A l’hora, això alliberaria preinscripcions al Milà i Fontanals, i faria possible que cap alumne es quedés sense plaça.

Una oferta diversificada

Les candidatures de la CUP a l’Anoia exigeixen al Departament d’Educació un increment de places de formació professional de manera que s’adeqüin a la demanda. Així mateix, es reclama que ja sigui a l’Institut Milà i Fontanals, al Badia i Margarit o al centre de formació de Piera, que es pugui oferir nous cicles en relació a necessitats professionals de gran importància en un futur immediat, com tot allò relacionat amb la transició energètica (instal·lació i manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques públiques i privades, etc.) o relacionat amb la bio agricultura de proximitat. Aquests sectors emergents comportaran la creació d’un nou teixit emprenedor. No seria acceptable que a Igualada i l’Anoia la principal dificultat fos la mancança de personal tècnic qualificat i, paral·lelament es perdessin nous filons d’ocupació.

Les candidatures de la CUP a l’Anoia constaten que en aquest curs escolar 2022-2023 un percentatge molt elevat d’alumnes preinscrits no ha obtingut plaça. Per poder distribuir aquest alumnat que ha quedat fora, el Departament d’Educació ha donat una “solució molt poc adequada per garantir la qualitat educativa que és ampliar les ràtios de les classes”, diuen. Per la CUP, l’objectiu és que en plena preinscripció i matrícula no es vegin altre cop desbordades les sol·licituds per manca de places i que cap jove quedi sense plaça, pugui seguir estudiant i que sigui dintre de les opcions que triï.