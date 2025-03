«La creativitat necessita veus i mirades diverses per evolucionar i innovar»

Ens pots explicar la teva trajectòria en el món de l’educació i com vas arribar a ser directora de l’Escola Gaspar Camps?

Sempre he estat vinculada al món del disseny i l’educació. La meva trajectòria comença en l’àmbit de la comunicació visual i el motion graphics, però aviat vaig adonar-me que la meva vocació també passava per transmetre coneixement i acompanyar nous talents en el seu procés d’aprenentatge. Vaig començar com a docent a La Gaspar i, amb el temps, vaig assumir responsabilitats en la gestió i coordinació acadèmica fins a arribar a la direcció del centre. A més, soc professora del Màster d’Estudis Avançats en Disseny (MBDesign) de la Universitat de Barcelona, on treballo amb estudiants que volen aprofundir en la investigació i la innovació dins del camp del disseny.

El sector de l’educació artística i tècnica ha canviat molt en els darrers anys. Com valores la presència de les dones en aquests àmbits?

Afortunadament, la presència de les dones en els àmbits del disseny i les arts plàstiques ha anat augmentant de manera significativa. A les aules, la tendència és clara: el 75% de l’alumnat és femení, mentre que el 25% és masculí. La majoria de les especialitats tenen una presència molt destacada de dones, tot i que encara hi ha àmbits més masculinitzats, com Gràfica Audiovisual, on la proporció d’alumnat masculí és molt superior. Aquesta realitat contrasta amb el sector professional, on, malgrat els avenços, les dones continuen trobant més dificultats per accedir a posicions de lideratge i reconeixement dins la indústria creativa. Tot i que hem superat la barrera de l’accés a la formació, encara ens trobem amb el sostre de vidre en molts espais de direcció i presa de decisions.

Encara existeixen estereotips de gènere en la formació i en les sortides professionals de l’alumnat? Com es treballa des de l’escola?

Sí, encara persisteixen certs estereotips. A La Gaspar treballem per trencar aquests esquemes oferint referents diversos i fomentant un entorn inclusiu on tothom se senti capaç d’explorar qualsevol especialitat sense condicionants de gènere.

Quina importància té per a tu el 8M? Com es viu aquest dia a l’Escola Gaspar Camps?

El 8M és una jornada de reivindicació, reflexió i visibilització del paper de les dones en tots els àmbits, inclosos la creativitat i l’educació. És un moment per recordar que la igualtat de gènere no és només un objectiu, sinó un procés continu que requereix compromís i acció. A La Gaspar, aquest compromís es tradueix en activitats que fomenten el debat i la visibilització del talent femení en el disseny, l’art i els oficis creatius.

Quins referents femenins creus que haurien de conèixer les noves generacions d’estudiants en el món del disseny, la creativitat i l’art?

Hi ha moltes dones que han deixat una empremta important en el món del disseny i l’art, però sovint no tenen el reconeixement que es mereixen. Per exemple, figures com Charlotte Perriand en el disseny industrial, Paula Scher en el disseny gràfic, Anni Albers en el tèxtil o Zaha Hadid en l’arquitectura són exemples inspiradors. També és fonamental reivindicar dones de casa nostra, com Patricia Lujan (disseny) que han fet aportacions molt rellevants.

Quin missatge voldries transmetre aquest 8M sobre el paper de les dones en el món de l’educació i la creativitat?

El talent no té gènere, però la societat encara ha de fer passos perquè totes les persones tinguin les mateixes oportunitats. Aquest 8M, el meu missatge és que hem de continuar treballant perquè les dones artistes, dissenyadores i creadores tinguin el reconeixement que mereixen. La diversitat enriqueix qualsevol àmbit, i el món de la creativitat necessita veus i mirades diverses per evolucionar i innovar. El disseny és una eina poderosa per transformar el món, sempre que es faci amb responsabilitat i sentit crític. A les noies que dubten si dedicar-se a aquest camp, els diria que no només tenen lloc en aquest sector, sinó que són imprescindibles per aportar noves mirades i desafiar estructures caducades.