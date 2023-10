La creació de la futura comarca Alta Segarra traça un full de ruta

Aquest passat dijous 5 d’octubre, diferents representats dels municipis que conformen la Mancomunitat de l’Alta Segarra – Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Pujalt -es van desplaçar a Barcelona per fer una reunió de treball i avançar en la creació de la futura comarca de l’Alta Segarra. Els alcaldes i alcaldesses es desplacen a Barcelona per fer una reunió de treball amb diferents tècnics i representants de l’Administació dels Governs Locals per traçar el full de ruta

A la trobada hi van assistir David Rodríguez, secterari de Governs Locals i Relaciona amb l’Aran; Bernat Valls, director General de l’Administració Local; Xavier Salvadó, subdirector d’Assistència a l’Administració Local i Ferran Octavi Martínez, director dels Serveis Territorials d’Administració Local a la Catalunya Central.