La Coral Xalest celebra els seus 50 anys en un cap de setmana ple d’actes

La Coral Juvenil Xalest d’Igualada compleix el mig segle d’història aquest 2023. Des de la seva fundació el 1973 com a grup intermedi de la Coral Gatzara fins a avui, hi han passat més de 700 cantaires que han consolidat la Xalest com un dels cors juvenils referents del país i que han permès acostar el cant a joves amb diferents nivells musicals.

Per a celebrar l’aniversari de l’entitat, la Xalest ha organitzat un cap de setmana intens ple d’activitats per a tots els públics.

“Xalest: el musical”, divendres a l’Ateneu i diumenge a Hostalets

“L’himne dels pirates” de Mar i Cel obrirà el concert “Xalest: el musical”, que es farà aquest divendres 28 al Teatre Municipal de l’Ateneu a les 21 h del vespre. Sota la direcció de Laia Cuadras, la Xalest interpretarà cançons de musicals clàssics i contemporanis d’aquí i d’arreu, com Mamma Mia!, El fantasma de l’òpera o El rei lleó. L’acompanyament musical anirà a càrrec del pianista Aleix Colom, el baixista Toni Vilaprinyó i el bateria Isi Martínez. El concert és gratuït amb donatiu voluntari a la sortida, mitjançant el sistema de taquilla inversa.

El mateix concert es podrà sentir diumenge a l’Auditori de Cal Figueres dels Hostalets de Pierola a les 21.30 h, amb el cor basc IGA Abesbatza, sota la direcció d’Eneko Amudarain. L’entrada també és gratuïta amb taquilla inversa.

Dissabte, correcorals, sopar i festa

Els carrers d’Igualada s’inundaran de música amb la Xalest i quatre cors convidats dissabte: IGA Abesbatza, del País Basc, N’Clau Vocal, de Barcelona, i les més grans de la Gatzara i Els Verdums d’Igualada. El correcorals iniciarà el seu recorregut al Parc de l’Estació Vella i passarà pels carrers més cèntrics de la ciutat fins a arribar al Museu de la Pell, on la celebració seguirà amb un sopar popular obert a tothom i una festa al pati del museu, amb el grup Xillonastes i els punxadiscos PD Pèsol i PD Banana Monkkey.