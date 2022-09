La Coral Infantil Els Verdums inicia un nou curs aquest dissabte

Després d’un intens curs, la Coral Infantil Els Verdums reprèn la seva activitat aquest dissabte 10 de setembre amb la Festa d’Inici de Curs. Com cada any, la Rambla de Sant Isidre d’Igualada s’omplirà de jocs, música i activitats per a tothom des de les 5 de la tarda fins a les 8 per donar el tret de sortida al nou curs 2022-2023. L’Ajuntament d’Igualada i el Casal Popular el Foment col·laboren en l’organització d’aquest acte.

En el primer trimestre, la coral tancarà la celebració del cinquantè aniversari de l’entitat, que culminarà amb l’estrena d’una cantata escrita per monitors i exmonitors de la coral i composta per Pol Requesens Roca, prestigiós compositor igualadí i excantaire dels Verdums.

La coral aplega cantaires d’entre 3 i 17 anys; per aquest nou curs, les inscripcions ja són obertes per als nascuts entre el 2005 i el 2019 que vulguin cantar i passar-s’ho bé les tardes dels dissabtes de 4 a 6, i es poden fer a través de l’enllaç ja.cat/elsverdums2022. Per a més informació, es poden consultar les xarxes socials de l’entitat (@ElsVerdums), la pàgina web (ja.cat/elsverdums) i el correu electrònic (coralelsverdums@gmail.com).