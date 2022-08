La Coral de Santa Maria va solemnitzar la missa dominical retransmesa per TVE-2

Amb la participació coral en la missa de TVE-2 de diumenge passat 7 d’agost, a Sant Cugat del Vallès, la Coral de Santa Maria d’Igualada, acaba les nombroses activitats portades a terme en el curs 2021-2022.

Sens dubte que aquest darrer acte mereix ser especialment recordat pels cantaires igualadins. D’una banda per l’audiència extraordinària que suposa aquesta retransmissió per a tot Catalunya, i per altra, per la singular acollida que mereixé aquesta actuació. Es donà la circumstància que participaren en aquesta Eucaristia, un notable grup internacional de religioses de la Congregació Puresa de Maria que omplien a vessar l’església del col·legi des d’on s’emet aquesta missa dominical. En acabar la celebració les esmentades religioses esclataren en una llarga i agraïda ovació en vers els nostres cantaires, que reberen diverses felicitacions.

En la salutació inicial de la cerimònia, el celebrant Mn. Carles Cahuana va presentar la Coral de Santa Maria, explicant que cantarien dos cants igualadins un dedicat al sant Crist i l’altra a la patrona de la basílica, Santa Maria.

La Coral va estar dirigida per la seva titular Coni Torrents que comptà amb l’especial col·laboració de l’organista Mn. Ignasi Miranda, director d’aquest programa televisiu.

Fou una actuació molt celebrada que deixà un bon record als seus intèrprets. Es cantà la “Missa en honor de Sant Martí de Tous” de Mn. Valentí Miserachs; el cant d’entrada fou “Tota la terra” a tres veus, de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense; a l’ofertori “Espòs de sang”, a quatre veus, de Joan Martínez Colàs, amb una lletra actualitzada pel propi autor Lleonard del Rio; a la comunió s’interpretà “Sedejant”, a tres veus, de Maria del Rio-Jacint Verdaguer, i com a comiat l’”Himne a Santa Maria d’Igualada”, de Lluís Millet-Josep Forn. Actuaren com a solistes Rafi Pérez i Josep Brufau. S’encarregaren de les lectures i les pregàries Concepció Cuadras, Lleonard del Rio i Jaume Puig. Es donà la circumstància que l’intèrpret de llengua de signes de la missa era Josep M. Nafria, casat amb la igualadina Roser Cortadellas.

En acabar la celebració els cantaires posaren amb els mossens Cahuana i Miranda, en un fotografia de grup. A continuació a invitació de les religioses es visitaren algunes instal·lacions del Col·legi. Com a nota ben simpàtica afegirem que Mn. Carles Cahuana va comentar “Heu fet una bona promoció d’Igualada”. La Coral de Santa Maria començarà el nou curs el dimarts 13 de setembre.