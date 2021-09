La Consulta Jove va atendre a 220 joves el curs 20/21

La Consulta Jove és una assessoria que presta el departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia, un espai d’acompanyament emocional destinat a joves d’entre 12 i 25 anys. Des de l’octubre de 2020 fins al juliol de 2021, aquest recurs ha tingut una molt bona acollida per part dels joves i els agents educatius del territori i ha dut a terme un total de 220 atencions a joves d’arreu de la comarca.

La consellera de Joventut i LGTBI del Consell Comarcal, Carme González, explica que “aquesta iniciativa parteix de la detecció d’una necessitat de serveis i recursos d’acompanyament, amb una base emocional, adreçat als i les joves de la comarca, i d’aquí va néixer aquest espai on compartir preocupacions, dubtes sobre sexualitat i relacions, gestió de conflictes i emocions, on adquirir habilitats personals i socials per afrontar la vida”.

Les consultes ateses són molt diverses: algunes són dubtes o inseguretats, altres sorgeixen del malestar i altres de la voluntat d’augmentar l’autoconeixement, millorar les habilitats personals i aprendre a gestionar conflictes i relacions. González afegeix que “en un moment tan complicat com és l’actual, cal vetllar pel benestar emocional de les persones joves i, per això, des del Consell Comarcal de l’Anoia creiem i apostem per aquest recurs”.

El passat mes de juliol es van sumar al servei més municipis i també es van ampliar les hores d’atenció en diversos ajuntaments que ja hi participaven. Actualment, aquest recurs es pot trobar a Cabrera d’Anoia, Calaf, Capellades, Els Hostalets de Pierola, La Llacuna, Masquefa, Piera, La Pobla de Claramunt, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, La Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia i Vilanova del Camí, així com també a l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia.

Les persones joves interessades a contactar-hi, ho poden fer a través del WhatsApp 621 251 732 o del correu electrònic laconsultajove@anoiajove.cat.