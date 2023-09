La consellera de Territori, Ester Capella, visita la Mancomunitat de l’Alta Segarra

La consellera de Territori, Ester Capella; acompanyada del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas; de la responsable de l’oficina del Govern a la Catalunya Central, Aida Molner; i del director dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, David Aaron López s’ha reunit avui divendres 22 de setembre a Calaf amb diferents representants de les alcaldies dels municipis que conformen la Mancomunitat de l’Alta Segarra.

L’objectiu de la trobada ha estat fer arribar a les màximes autoritats les demandes del territori pel que fa a la mobilitat, després que aquest setembre s’hagi anunciat l’increment de trens de la línia R12 que connecta L’Hospitalet amb Lleida, i que en el tram que va de Manresa a Calaf passarà de 3 a 5 trens diaris.

Entre d’altres, els alcaldes i alcaldesses assistents han remarcat la necessitat d’ajustar els horaris del transport públic a la demanda real de la ciutadania. En aquest sentit, per exemple, han sol·licitat que un d’aquests dos nous trens diaris sigui a primera hora del matí. D’altra banda, també han demanat: ampliar els horaris del Servei de Transport a Demanda – operat per Monbus –, que actualment és només entre setmana de 08 h a 16 h; la possibilitat de posar una parada de l’Eix Bus a la zona, per millorar les comunicacions de l’Alta Segarra tant amb Lleida com amb Girona; i resoldre algunes de les problemàtiques actuals que es troben els usuaris amb els operadors d’autobusos que tenen adjudicada la concertació.

Per la serva part, la consellera ha destacat que la implementació dels dos nous serveis de tren de la línia R12 serà a principis del 2024 i s’ha compromès a fer una pròxima reunió on es puguin acordar els nous horaris. Finalment, també s’ha instat a treballar des del Departament de Territori la integració dels horaris de tren amb la resta de transports, com són el servei de bus o el servei de transport a demanda.

Montse Mases, alcaldessa de Calaf i presidenta de la Mancomunitat, ha valorat la trobada positivament, ja que els temes parlats van a favor d’aconseguir més eficàcia, seguretat i garantia del transport públic al territori en benefici de tota la ciutadania.

Xavier Nadal, alcalde de Calonge de Segarra; Carla Cases, alcaldessa d’Els Prats de Rei; Marina Graells, alcaldessa de Sant Martí Sesgaioles; Matias Bosch, alcalde de Sant Pere Sallavinera i Pere Massana, alcalde Pujalt han estat els altres assistents a la reunió.