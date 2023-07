La Confraria de la Vinyala celebra La Nit de Cuiners i Cuineres

El passat 13 de juliol va tenir lloc la Nit de Cuiners i Cuineres, la festa – sopar que organitza cada any al juliol la Confraria de la Vinyala. Enguany, la Nit va tenir lloc al restaurant Scorpia i va aplegar més de 200 comensals; confrares i amants del cargol vinyal.

En total es van poder degustar 4 receptes diferents de vinyales; Vinyales orientals (pollastre i curry), Swing ibèric de vinyales (pernil, botifarra i xistorra), Rock&Roll de vinyales amb sobrassada (carns variades i sobrassada) i Vinyales de Vermut de Festa Major (botifarres, costella, cansalada i vermut).

Van ser un total de 120 quilos de vinyales i més de 40 d’ingredients, cuinats pels cuiners oficials de la confraria; Aureli Rosa, Joan Gàlvez, Carme Monclús, Rosa M Cuscó, Gela Castillo, Agustí Rabell, Montserrat Carretero.

El sopar també va comptar amb la investidura d’una nova cuinera oficial, Montserrat Parera, que amb l’ajut de Teresa Roig, va sorprendre amb la recepta de vinyales orientals cuinades amb pollastre i curry.

Les pròximes activitats programades per la confraria són; dissabte 19 d’agost Tasta Gràcia dins la Festa Major de Gràcia a Barcelona, i al setembre, el 17 de setembre la Fira de la Vinyala d’Òdena.

A més, enguany el 30 de juliol, a la localitat de Bompas, a França, tindrà lloc l’acte de signatura de la Carta de la Ruta Europea del Cargol formada per sis associacions gastronòmiques europees relacionades amb el món del cargol; l’Aplec del cargol (Lleida), Cargol Graciós (Barcelona), Team Cargols (Toluges), Prat de Cati (Mallorca), Fete de l’escargot de Bompàs (Pyrénées-Orientales) i la Confraria de la Vinyala (Fira de la Vinyala, Òdena). A l’acte hi participarà el Confrare Major, Joan Mallafré qui, en representació de la Confraria de la Vinyala, signarà la Carta juntament amb les altres entitats participants per adquirir el compromís de treballar pel desenvolupament de la cultura gastronòmica del cargol al voltant d’uns principis comuns centrats en la diversitat, el respecte a la diferència, el reconeixement de les tradicions, l’impuls de la innovació i a mantenir una actitud responsable i sostenible vers el medi ambient i els territoris.

La Confraria de la Vinyala té per objectiu reivindicar i donar a conèixer el cargol de la vinyala, una de les especialitats culinàries de la comarca, un producte genuïnament anoienc, el cargol de vinya. Va néixer l’any 2010 i actualment compta amb més de 256 confrares.