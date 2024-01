Adrià Doménech, A3 Comercial i “la confiança del compromís”

Publicitat

L’Adrià Doménech té 28 anys i es defineix com una persona alegre, dinàmica i emprenedora que de ben petit ja pensava en la idea de ser empresari. Aquesta idea la va convertir en projecte i després en realitat ja que l’any 2016 va crear la seva primera empresa. Diàriament treballa una sèrie de valors obtinguts a casa com són, l’honestedat, la responsabilitat, el respecte, la sensibilitat i la gratitud. Són valors que mira de traslladar diàriament al personal que l’ajuda a tirar endavant les dues empreses que dirigeix i administra i que es dediquen a la distribució de productes d’higiene i desinfecció així com a productes d’un sol ús i embalatge. Actualment la seva funció és la de director General a A3 comercial i a Comercial Esteve.’

Doneu servei a sectors tan diversos com l’hostaleria, la sanitat i els serveis. Aquesta disparitat no és un problema?

Al contrari. Pensa que en els sectors que comentes així com en la indústria en general, que és un altre dels sectors amb què treballem, consumeixen els articles que comercialitzem. Com ja saps A3 Comercial es dedica a la distribució de productes especialitzats en la desinfecció i higiene, articles d’un sol ús i embalatge. Són productes que tenen cabuda a diversos sectors, inclús els més exigents a nivell mediambiental i de salut, ja que comptem amb tots els certificats que garanteixen el seu ús amb total seguretat.

Treballar per a grups grans comporta més responsabilitat i treballar amb preus ajustats, calendaris i seguretat en el servei?

La base per fidelitzar les relacions comercials amb els nostres clients es resumeix en el nostre eslògan “la confiança del compromís”. És cert que les exigències que marquen els clients de gran consum quant a dates de lliurament ens exigeix treballar amb una planificació ben definida, fet que ens converteix en un proveïdor fiable en el servei.

Treballeu normalment per pressupostos?

A nosaltres ens agrada més anomenar-ho proposta de coŀlaboració i és una part molt important en el procés de venda. Ens ajuda molt que els nostres possibles clients ens detallin quines són les seves necessitats per trobar les millors alternatives.

Quant tardeu a fer un pressupost?

És fonamental oferir una resposta el més aviat possible a qualsevol demanda dels nostres clients. Pensa que per a nosaltres és molt important que el client tingui molt clar no només els preus sinó també les condicions de lliurament i el suport tècnic i comercial que necessiti. Per això el que oferim és una proposta de col·laboració on quedi tot ben definit.

Teniu un catàleg amb preus?

No treballem sobre catàleg, intentem sempre identificar les millors solucions per cada necessitat i adaptar-nos a cada client de la forma més exacta possible, per aquest motiu el nostre equip comercial està en constant formació. Un cop tinguem la intranet a la pàgina web, els nostres clients podran veure la totalitat del catàleg.

Feu material per a empreses de neteja?

Comercialitzem tot tipus de material per a empreses de neteja. No tenim servei de fabricació de cap producte.

I si algú vol comprar material per muntar unes oficines, restaurant, etc, també li serviu, encara que no sigui de continuïtat?

El nostre core bussines és la distribució de productes de desinfecció i higiene, articles d’un sol ús i embalatge, però per aquest any que comencem tenim en projecte convertir-nos en una facility service i per suposat que ja estem en condicions de subministrar el material que comentes.

Tothom parla d’estar centrat en el client, quin valor diferencial aporteu vosaltres?

El compromís. Els productes que distribuïm compten amb tots els certificats mediambientals. Compromís amb el medi ambient. Els nostres comercials estan formats per donar resposta efectiva davant qualsevol consulta o problema. Compromís amb l’eficàcia. Els nostres repartidors estan qualificats per donar a cada client el servei que sol·licita. Compromís amb el client. El nostre departament de direcció vetlla per donar compliment al que he exposat.

El vostre servei B2B per altres empreses diu que teniu una logística d’entrega de 48 hores. Hi ha una comanda mínima? Quines àrees assortiu?

A nivell nacional tenim establerts acords amb empreses de transport que ens garanteixen aquest temps de lliurament. Ara per ara no treballem amb comanda mínima ja que els nostres clients de B2B ens demanen camió complet. I a nivell de Catalunya depenem totalment de la nostra xarxa logística interna.

La gamma de productes que comercialitzeu és molt extensa?

Sí, actualment tenim en estoc més de 1.800 referències i en catàleg superem les 10.000 referències.

Teniu un magatzem propi?

Sí. Tenim magatzem propi a Vilanova del Camí.

El repartiment el feu per mitjans propis? Utilitzeu alguna xarxa logística concertada?

Comptem amb personal i vehicles de repartiment que diàriament serveixen les comandes als nostres clients. Tenim acords també amb empreses de transport a nivell nacional que s’encarreguen de lliurar comandes de gran volum.

Teniu clients estables?

La nostra cartera de clients és estable i recurrent. La nostra finalitat és que el client es trobi segur amb el nostre servei i crec que ho estem aconseguint.

Les vostres comandes per la web són importants?

Actualment no disposem d’aquest servei, però a curt termini el tindrem enllestit. Apostem molt per aquest mitjà i crec que serà molt important el flux de comandes que ens arribaran.

