La Conca d’Òdena organitza una quinzena d’actes del Dia de l’orgull LGTBI

Des del 15 de juny i fins al 26 de juliol, als municipis de la Conca d’Òdena se celebraran una quinzena d’actes amb motiu de les commemoracions del 28 de juny, dia internacional de l’Orgull LGTBI. Es tracta d’activitats molt diverses adreçades a tot tipus de públics que, sota el lema “Transforma la mirada”, ajudaran a reflexionar sobre les sexualitats i les identitats de gènere, a trencar estereotips i faran visible el col·lectiu LGTBI.

El mateix 28 de juny, als set Ajuntaments de la Conca d’Òdena lluiran les banderes LGTBI, i a les biblioteques municipals s’hi trobaran taules amb bibliografia temàtica. A Vilanova del Camí es repintaran diverses escales de colors per donar visibilitat al col·lectiu a través de l’espai urbà i també es farà una penjada de paraigües amb l’arc de Sant Martí a la plaça del Mercat.

A la Pobla de Claramunt, el proper dilluns 27 de juny a la tarda al Teatre Jardí se celebrarà l’entrevista-col·loqui “Què vol dir LGTBIQA+?” amb els activistes Abel Martos i Ària López per conèixer les claus bàsiques del moviment. També a La Pobla el dimarts 28 durant tot el dia es pintarà un mural a la piscina municipal amb acompanyament musical.

A l’Espai Jove Òdena el 28 de juny se celebrarà el taller participatiu “En parlem?” adreçat a joves, i el dijous 30 l’Ajuntament d’Òdena convida a tothom a recuperar el mural de l’Espai Jove eliminant-ne la pintada homofòbica que hi va aparèixer fa uns dies. També per als joves d’Òdena, l’Ajuntament del municipi ha organitzat el taller “Desonstruïm el gènere” que tindrà lloc el dijous 21 de juliol al Teatre Centre Unió Agrícola.

La Fundació Barça impartirà una xerrada informativa sobre “La prevenció del bullying a l’esport”, organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia i el Consell Esportiu de l’Anoia. L’acte va adreçat a tècnics esportius, clubs, monitors i altres agents socioeducatius que treballin amb infants i joves en l’àmbit de l’esport o el lleure, i tindrà lloc el dimecres 29 de juny a les 11h al Centre d’Innovació Anoia, a Vilanova del Camí.

El mateix dimecres a la tarda es podrà veure l’espectacle de teatre/dansa “Júpiter” de la companyia Homelandance, una proposta sobre l’acceptació i el rebuig de moltes actituds dins de la comunitat LGTBIQ+ en to d’ironia que tindrà lloc a l’Escorxador d’Igualada, amb col·loqui post-funció.

En el marc del Casal d’Estiu, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha organitzat pel dijous dia 30 de juny un taller per a joves per desconstruir l’aprenentatge del gènere a través de l’activitat artística. També dijous, al Centre Cívic Nord d’Igualada es farà una formació LGTBI per incorporar la perspectiva de gènere en el lleure, a càrrec de les tècniques del Servei d’atenció integral LGTBI d’Igualada i l’Anoia.

Ja al mes de juliol, el dissabte dia 2 es farà una nova trobada de Famílies LGTBIQA+ al Centre Cívic Nord, adreçada a totes aquelles famílies que vulguin compartir dubtes, experiències, i fer comunitat. Al mateix Centre Cívic el dimarts 5 es projectarà la pel·lícula Pride, de Matthew Warchus, amb un col·loqui posterior.

Finalment, a La Cooperativa de Castellolí es farà un taller de sensibilització, prevenció, detecció i intervenció contra l’LGTBI-fòbia amb una metodologia participativa, dinàmica i interactiva. Tindrà lloc el dimarts 26 de juliol a les 9.30h.

Tots els actes són gratuïts i en alguns casos es requereix inscripció prèvia. Les activitats estan organitzades per les regidories d’igualtat dels set municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí), en col·laboració amb nombroses entitats del territori i coordinats per l’àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Es pot consultar l’agenda completa i els horaris al web www.micod.cat

28J, una data emblemàtica

El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer la diversitat en l’orientació afectiva i sexual i també en la identitat i expressió de gènere.