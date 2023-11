La Conca d’Òdena organitza una quarantena d’actes per combatre la violència contra les dones

Publicitat

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) ha presentat el programa d’activitats per reivindicar el 25N, dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, que aplega gairebé quaranta activitats gratuïtes que tindran lloc a la Conca d’Òdena des d’ara i fins a mitjans de desembre.

Amb aquest seguit d’actes es vol conscienciar la ciutadania que la violència masclista no afecta només un sol tipus de persona i que és crucial saber identificar-la per poder-hi fer front. La punta de l’iceberg de la violència masclista són els assassinats, les violacions i la violència física, però també és present en la societat patriarcal amb actituds més subtils i fruit dels rols tradicionals.

La commemoració del 25N també ens recorda que això ha de ser un impuls continu. Així doncs, l’agenda que proposa la MICOD, és plena d’activitats de reflexió, acció, reivindicació i visibilització i les regidores d’igualtat dels set municipis de la Conca d’Òdena volen que les converses, reflexions i accions més enllà d’aquestes dates. L’eliminació de les violències masclistes és un compromís constant que implica la reflexió individual, la revisió d’estereotips de gènere, la desconstrucció de normes imposades i posar fi a la impunitat que ha emparat el masclisme.

A més de penjar pancartes contra la violència masclista als balcons i il·luminar de color lila la façana dels ajuntaments, durant la setmana del 25N els municipis han organitzat desenes d’actes com ara una penjada de paraigües en homenatge a les víctimes de violència masclista a la Pobla de Claramunt o bé l’exposició amb material bibliogràfic sobre violències masclistes a les biblioteques de la Conca d’Òdena, on el jovent podrà gaudir de llibres i informació sobre gènere, sexualitat, autoconeixement corporal, i altres temàtiques sobre igualtat i diversitat. Els municipis de la Mancomunitat també arrenquen conjuntament una campanya publicitària que es podrà veure als diferents carrers i places per tal de prevenir, identificar i visibilitzar les violències masclistes amb diferents missatges interpel·ladors.

En total són gairebé una quarantena d’actes com ara xerrades d’expertes que aprofundeixen en l’impacte de les violències masclistes a la nostra comunitat, tallers pràctics que ensenyaran a crear espais segurs i promoure l’educació en la igualtat de gènere, esdeveniments culturals de música, projeccions de films de dones, exposicions, pintura o dansa. A Igualada i a Montbui es farà una marxa exploratòria per a identificar i analitzar l’espai des d’una mirada feminista; a Cal Badia tallers de pancartes reivindicatives; a La Pobla de Claramunt, taller d’autodefensa feminista; a Vilanova del Camí un taller per a joves sobre la sensibilització i reflexió envers les pròpies relacions; a Castellolí un monòleg teatral de comèdia feminista; i a Òdena una presentació del nou punt lila diürn itinerant, entre molts altres actes.

L’agenda d’activitats per al 25N l’han impulsat les regidores d’igualtat Carlota Carner de l’Ajuntament d’Igualada, Judith Ranz de Vilanova del Camí, Coral Vázquez de Santa Margarida de Montbui, Alba Gallardo d’Òdena, Jèssica Maturana de La Pobla de Claramunt, Glòria Saiz de Castellolí i Pilar Queralt de Jorba. Totes elles conviden a la ciutadania de la Conca d’Òdena a participar en els diversos actes i a assistir a les concentracions ciutadanes que tindran lloc els dies 24 i 25 de novembre. L’agenda completa del 25N es pot descarregar fent click aquí.

Totes les activitats del 25N són gratuïtes i s’allargaran fins al 12 de desembre. L’agenda ha estat coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de les Dones, la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Igualtat, i les activitats han estat organitzades per la Mancomunitat, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la MICOD, les Dones de les tardes dels dimecres, Quatre Cantonades, Drac Màgic, les biblioteques de la Conca d’Òdena, Igualada Jove, Espai Jove Can Muscons, Espai Jove Òdena, Mont-Jove de Montbui, el Casal de la Gent Gran de Vilanova del Camí, el Casal Cívic i Comunitari de Drets Socials de Montserrat, amb la col·laboració de l’Espai Cívic Centre, el Centre Cívic Nord i Mont-Àgora.

