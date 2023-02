La Conca d’Òdena acollirà més de seixanta actes per commemorar el Dia Internacional de les Dones

Les regidores d’igualtat dels set municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena han presentat el programa d’actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones. L’agenda d’enguany ve carregada amb gairebé una setantena d’actes pensats per visibilitzar i reivindicar el paper de la dona dins la societat. Ha estat construïda col·lectivament des de les regidories d’igualtat i amb la participació d’entitats de dones, col·lectius feministes i associacions i entitats aliades, sota la coordinació de la Mancomunitat.

Els actes han arrencat aquest passat cap de setmana i s’allargaran fins a finals de març. Hi ha tota mena d’activitats gratuïtes i obertes al conjunt de la ciutadania, moltes d’elles orientades a l’objectiu d’aconseguir que les societats siguin sorores i segures, i també a eliminar la mirada patriarcal de la justícia. D’entre les activitats més destacades hi ha nombroses exposicions, tallers, xerrades i taules rodones, com ara el col·loqui “confrontant els discursos antifeministes” de mà de Laura Grau, la igualadina Carla Junyent i Ruben Sánchez a l’Ateneu d’Igualada, la presentació del llibre “Somiant la pau” a Òdena, l’exposició del mural col·lectiu de dones de Castellolí, el monòleg humorístic a mans de Valeria Ros a Santa Margarida de Montbui, el diàleg feminista “Bugaderes i cugules. Cugules i bugaderes” a Jorba, el taller sobre pressió estètica “cossos” a Vilanova del Camí, i el concert “Womblues” a La Pobla de Claramunt. El programa d’actes també inclou formacions sobre temàtiques com la igualtat i cohesió de grups, a més de caminades, concerts, cinema, monòlegs, teatre i “l’hora del conte” per a infants.

El mateix 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es faran lectures del Manifest en diferents indrets: a les 12h davant de la seu de CCOO Anoia, a la mateixa hora a la plaça de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, i a les 16:45h a Vilanova del Camí a la plaça del Mercat. Aquest dia també es farà una formació a càrrec de “Creixem formació” a Òdena; i a la tarda es farà el taller de tottebag 8M a l’equipament juvenil La Kaserna, organitzat pels Serveis de Joventut i d’Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada. A la biblioteca de Vilanova del Camí, es durà a terme l’hora del conte amb Mònica Torra i per finalitzar el dia es farà una xerrada de biblioteràpia a la Biblioteca Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui.

Altres actes destacats són l’entrega dels guardons de la 4a convocatòria del Premi Nativitat Yarza a la recerca en Gènere el dia 9 de març, i l’entrega del premi a Arxel Lumbreras com a guanyador de la desena edició del concurs de cartells del 8M que es farà el dia 10 de març a La Pobla de Claramunt. En el marc dels actes del 8M també es durà a terme la presentació de la novel·la guanyadora del darrer premi Sant Jordi, “Les nostres Mares”, de la periodista Gemma Ruiz. Serà el 14 de març a la Biblioteca Central d’Igualada.

Aquest mes també s’inicia la tercera edició del curs d’autodefensa feminista “Fem tribu” que tindrà lloc cada dimarts al Centre Cívic Nord fins a finals de juny; compta amb 12 sessions i té com a objectiu apoderar les dones i donar-los eines per defensar-se de les agressions a les quals estan diàriament exposades. Té un cost de 15 euros i tothom s’hi pot inscriure a través del correu igualtat@micod.cat o la web micod.cat.

Finalment, l’agenda també recull el lliurament de premis del 20è concurs de fotografia “Com ens veiem les dones” organitzat per l’entitat Dones amb Empenta amb el suport de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui; les participants poden penjar les seves fotos al perfil d’Instagram amb l’etiqueta #ConcursDAE2023 o bé enviar-les per correu electrònic a comunicacio@dae.cat.

El programa l’han presentat Carlota Carner Carrer, regidora d’igualtat d’Igualada; Laura Pavón Pérez, regidora d’igualtat de Vilanova del Camí; Coral Vázquez Hontoria de Santa Margarida de Montbui; Amparo Hernández Dengra, regidora d’igualtat d’Òdena; Berta Pons Molina de la Pobla de Claramunt; Sílvia Escura Sabaté de Jorba i Carla Peña Pelegrí de Castellolí. Totes elles conviden al conjunt de veïns i veïnes de la Conca d’Òdena a participar activament dels diferents actes programats.

L’Agenda d’actes del 8M, coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, rep el suport de la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Igualtat del govern espanyol. Les activitats són organitzades pels ajuntaments de la MICOD i també per entitats del territori. L’agenda completa d’actes es pot consultar a la web www.micod.cat.