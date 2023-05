La companyia La Jove Diversa presenta “Germans de Sang” al Casino de Calaf

Aquest cap de setmana, la companyia La jove diversa presenta l’obra “Germans de sang”, un muntatge sota la direcció de Carme Sala.

Les representacions seran el divendres 26 de maig a les 21.00 hores, el dissabte 27 de maig a les 19.30 hores i el diumenge 28 de maig a les 18.30 hores.

L’espectacle comptarà amb David Lloberol a càrrec de les llums i el so, Melilla Illa encarregada de les tècniques de cant i Eva Brau com a directora de cant.

Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com.

També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada és de 18 € per al públic en general i de 15 € per a les persones associades.