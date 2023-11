La companyia de Mallorca “La Fornal” presenta la seva obra ‘L’home del vol vertical’ al Teatre Nu

Publicitat

La proposta de Teatre Nu per aquest dissabte és una funció sobre Mallorca de mà de la companyia balear “La Fornal” amb el seu espectacle L’home del vol vertical, una obra que ens parla de Mallorca i la seva gent a partir d’una anècdota fantàstica que ens permet viatjar i conèixer de més a prop la societat mallorquina.

Pere Sastre Obrador, va ser un pagès de Llucmajor (Mallorca) amb un cervell privilegiat que emmirallat pels avanços del seu temps, a principis del segle XX, va dissenyar i construir un prototip d’helicòpter. Aquest és el leit-motiv que empeny a la companyia a explicar una història que va més enllà d’aquest fantàstic succés.

Però, tanmateix Pere Sastre, en Pere de Son Gall, va fer que Mallorca també formés part d’aquesta carrera i és aquí on la companyia incideix en la seva proposta. Una proposta dins la línia de la companyia, que lluny de voler fer un espectacle anecdòtic i decimonònic, -al marge ser un treball històricament rigorós dins les llicències que la ficció permet-, els serveix per parlar de Mallorca, dels mallorquins i mallorquines, dels temes que “ens han desdibuixat com a societat, i ens han atorgat el segell de ser una terra conservadora que pràcticament va passar de l’activitat primària al turisme, deixant-se, majoritàriament pel camí, l’herència cultural, rebutjant la innovació tecnològica i abocant-se a les desigualtats socials”.

La cita és dissabte 18 a les 20 hores a La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/events/l-home-del-vol-vertical-sant-marti-de-tous.

Compartir