La Coll@nada presentarà dijous el cartell i la programació per a la Festa Major, en el seu 20è aniversari

L’entitat La Coll@nada presentarà el proper dijous 20 de juliol a les 8 del vespre a la Plaça Pius XII, la presentació del cartell i programa de la Festa Major d’enguany.

L’entitat recorda que “enguany celebrem els 20 anys de l’assemblea i els 20 anys d’activitats dutes a terme. Així doncs el lema i temàtica d’enguany va en torn als 20 anys d’activitat de coll@anada. Per aquest motiu el lema és “20 anys construint alternatives populars”. El programa consta d’una trentena d’activitats, que repeteixen d’altres anys, com Operació Cigró o Jocs Bèsties, i amb d’altres de noves com el Torneig de Botifarra. La programació de nit conta amb els concerts dels grups Kame Band, Tropical Galaxia, Xillona i Figa Flawas, així com diversos PD’s que punxaran al llarg de totes les nits”.

Des de la Collon@ada informen que “es mantindrà la dicotomia d’espais, entre el Museu de la Pell i la Plaça Pius XII. Tot i així algunes activitats són itinerants, com el Cercanit o el Camionet de la Festa, o es duen a terme al Casal Popular El Foment o la Rambla Sant Isidre, com el Fes-ta el dinar”. El Cartell ha estat confeccionat per la Mariona Casares i per Jul, i agrupa diversos elements característics d’aquests 20 anys de festa major amb la collanada com han sigut: els gots, els barrets de cercanit, o la síndria.