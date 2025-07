La Coll@nada escalfa motors per a la Festa Major

El pròxim 17 de juliol a les 19:30 h a la plaça Pius XII, La Coll@nada farà la presentació oficial de la Festa Major Alternativa d’Igualada 2025. Durant aquest acte, es desvetllarà el programa complet, el cartell oficial i el lema que marcaran les activitats de la festa d’enguany. La presentació serà l’ocasió perfecta per conèixer les novetats i sorpreses preparades.

La Festa Major Alternativa és una proposta autogestionada i organitzada per persones voluntàries sense ànim de lucre. Totes les persones que formen part de la coll@nada, des de l’assemblea fins a les colles, els torns de barra i les diverses propostes culturals, estan impulsades amb un ferm compromís per oferir una festa inclusiva i popular. Aquesta tasca no seria possible sense la xarxa de persones que treballen des de la base per fer-ho realitat.

“Aquest compromís es va posar de manifest a la Trobada de FMA’s, celebrada el passat 7 de juny, on es va concloure que només fent xarxa i construint comunitat es pot mantenir i sostenir aquest model de festa”, tal com expliquen. La Coll@nada creu fermament que “la força de la comunitat és l’única manera de garantir una alternativa cultural i festiva que respongui a les necessitats de totes les igualadines i igualadins, lliure de lògiques mercantilistes i excloents”.

Des de La Coll@nada es vol continuar mantenint viva una proposta que reivindiqui l’espai públic com a lloc de trobada, festa i lluita, oferint activitats per a totes les edats i gustos, sempre des de l’autogestió i la participació activa. La presentació de la Festa Major Alternativa serà el moment perfecte per conèixer totes les sorpreses i activitats preparades per a enguany. “Totes aquelles que vulguin conèixer de primera mà què els espera a la festa major més alternativa de la ciutat, no poden faltar-hi.”, expliquen.

Aquest dijous, assemblea oberta

Des de l’entitat hi ha convocada una assemblea oberta per a aquest dijous a les 19:30h a la Plaça Pius XII d’Igualada.